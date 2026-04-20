Así fue el regreso de Egan a las carreteras de Europa, en el Tour de los Alpes

El nacido en Zipaquirá se volvió a montar en la bicicleta con el objetivo de lograr la mejor forma para el Giro de Italia. Egan Bernal, bicampeón nacional de ruta | Foto: Anderson Bonilla (FCC)

Egan Bernal empieza a probar sus piernas para lo que será el Giro de Italia de este 2026, pues el colombiano hace parte de la nómina del Ineos Grenadiers en el Tour de los Alpes, el cual ya dio inicio.

Recordemos que el zipaquireño no competía hace aproximadamente dos meses desde que estuvo en la Faun-Ardeche Classic, esto a finales de febrero.

Como tal el ‘Joven Maravilla’ abrió su año con los campeonatos nacionales, justas en las que logró mantenerse como el campeón de nuestro país en la modalidad de ruta, además de hacer un top 5 en la contrarreloj.

Ahora comanda al Ineos en el Tour de los Alpes y el ciclista ‘Cafetero’, junto al resto de sus compañeros de escuadra, ya corrieron la primera etapa de la ronda italiana.

¿Cómo le fue a Egan Bernal?

Antes que nada, esta jornada inicial tuvo un total de 144.3 kilómetros de recorrido, fracción que si bien tuvo un puerto de tercera y otro de segunda categoría, no se puede catalogar como de montaña.

El italiano Tommaso Dati del Team UKYO fue el ganador del día, esto al tomar una ligera ventaja en el sprint final que le permitió cruzar la línea de meta con cuatro segundos de ventaja sobre Tom Pidcock y seis segundos sobre Florian Stork.

Egan Bernal como tal quedó en el puesto 60 y cruzó a 10′ del líder, con el grupo principal. El colombiano mantiene el mismo tiempo de Dati para la etapa que viene en la clasificación general.

Dos ‘Escarabajos’ más en el Tour de los Alpes

Santiago Herreño del Bardiani y Juan Felipe Rodríguez del EF Education – EasyPost son los otros ‘Cafeteros’ en carrera, quienes al igual que Egan están con la misma diferencia.

La segunda jornada de esta competencia será de 147.5 kilómetros de distancia, con un puerto de primera y otro de tercera categoría, con un final que tiene un 8.9% de inclinación.

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