Lamine Yamal y el Paris Saint-Germain, premiados en los Laureus 2026 por su temporada histórica

El futbol fue reconocido en Madrid con premios al mejor joven y equipo del año, mientras Toni Kroos fue distinguido por su gran carrera

El delantero español fue reconocido como el mejor joven del 2025 | Reuters

La gala de los Laureus World Sports Awards 2026 se celebró este lunes en Madrid con presencia destacada del futbol en las principales categorías colectivas e individuales. Lamine Yamal y el Paris Saint-Germain fueron reconocidos tras una temporada 2025 definida por resultados, cifras y consistencia competitiva.

Yamal recibió el premio a Mejor deportista joven del año, consolidando un proceso que ya había sido reconocido en la edición anterior. En 2025 fue nombrado atleta emergente del año y, doce meses después, confirmó ese ascenso con un segundo Laureus consecutivo, ahora respaldado por producción sostenida y protagonismo en títulos.

Su temporada 2024/25 con el Barcelona se tradujo en 18 goles y 21 asistencias en 55 partidos, con participación directa en la conquista de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. A esos registros se suma su continuidad en la élite durante la campaña 2025/26, donde alcanzó 100 partidos en liga antes de cumplir 19 años, superando un récord histórico.

En competiciones europeas, Yamal mantuvo impacto en fases de eliminación directa y escenarios de máxima exigencia. Se convirtió en el jugador más joven en marcar en una semifinal de Champions League y alcanzó registros inéditos para un futbolista de su edad, números que lo colocaron como uno de los jugadores más productivos del futbol europeo en la temporada.

PSG, el mejor equipo del 2025

La celebración del PSG con la Champions League | Reuters

El Paris Saint-Germain fue distinguido como Mejor equipo del año tras completar un sextete en 2025. El conjunto dirigido por Luis Enrique ganó Ligue 1, Copa de Francia, Trophée des Champions, su primera Champions League, Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, en un calendario donde mantuvo rendimiento constante en todas las competiciones.

La Champions League marcó el punto más alto del ciclo. En la final disputada en Múnich, el PSG venció 5-0 al Inter de Milán, estableciendo la mayor diferencia en una final del torneo. A lo largo del año registró 48 victorias, 173 goles y una racha de 30 partidos invicto en liga, cifras que respaldan su elección en los Laureus.

En el plano individual, la temporada del equipo también incluyó el Balón de Oro de Ousmane Dembélé y la consolidación de jugadores jóvenes en partidos de alta exigencia como Desiré Doué y Bradley Barcola. En total, nueve futbolistas del club parisino fueron incluidos en la lista de 30 finalistas para el galardón de France Football.

Finalmente, Toni Kroos recibió el Premio a la Inspiración Deportiva tras su retiro en 2024 y su transición a proyectos fuera del campo. Durante su carrera se consolidó como uno de los mediocampistas más influyentes de su generación, con múltiples títulos de Champions League, ligas nacionales y una Copa del Mundo con Alemania en 2014, además de un rol determinante en el ciclo dominante del Real Madrid.

En 2025 impulsó la Icon League, aseguró financiamiento para su expansión y mantuvo actividad en el desarrollo de talento con su academia en Madrid, además de integrarse a iniciativas vinculadas a gestión deportiva y formación.

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