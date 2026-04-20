El América de André Jardine se juega la vida en el Clausura 2026 ante León

León recibirá al América bajo el marco de la jornada 16, partido que tendrá en juego tres puntos vitales para las aspiraciones de ambos en la Liguilla

América necesita vencer al León en el Clausura 2026 | Reuters

La selva esmeralda se prepara para un duelo de vida o muerte. Este martes, el Club América se juega la vida en el Clausura 2026; el conjunto de André Jardine, que viene de derrotar al Toluca en casa, visita el Bajío con la urgencia de quien no tiene mañana. No se trata solo de tres puntos; es un choque frontal ante un rival directo por la supervivencia en la tabla.

Al mirar la clasificación general del Clausura 2026, el drama se intensifica. América, Atlas y León marchan igualados con 22 unidades, lo que aprieta cada jornada al máximo en este tramo del torneo.

Aunque los de Coapa respiran en el sexto lugar gracias a su mejor diferencia de goles, saben que el margen de error es cero en este Clausura 2026. En un torneo donde el Play In ha sido borrado del mapa para agilizar el calendario previo a la Copa del Mundo 2026, las Águilas dependen de sí mismas: ganar en León significa amarrar la posición y poner un pie en la Liguilla directa.

Pero la historia reciente en el Nou Camp también pesa en este contexto del Clausura 2026. De los últimos 10 enfrentamientos en esta cancha, el balance se inclina hacia la Fiera con cuatro victorias y cuatro empates, permitiendo apenas dos triunfos azulcremas.

A este peso estadístico se suma el morbo del regreso de Rodolfo Cota en pleno Clausura 2026; el arquero que forjó su leyenda en León vuelve como titular del América ante la sensible ausencia de Luis Ángel Malagón.

En el tablero táctico del Clausura 2026, Rodrigo Dourado camina por la cuerda floja con cuatro tarjetas amarillas; un descuido lo dejaría fuera del cierre definitivo ante Atlas. Tras la dolorosa eliminación en la Copa de Campeones, el América busca redención en esta jornada doble para sanar la herida de su afición y demostrar que, en la hora de la verdad, el campeón sabe volar alto.

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