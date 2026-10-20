Clasificación General Clásico RCN 2026: ¿Quién se llevó el triunfo de la Etapa 4 este 20 de octubre?
Varios cambios en la clasificación general tras la etapa 4 del Clásico RCN, jornada que fue para Camilo Ardila.
Las emociones en el Clásico RCN siguen a flor de piel y este 20 de octubre se llevó a cabo la cuarta fracción, la cual ganó Camilo Ardila del Nu Colombia. Una jornada que tuvo paso por el mítico ascenso del Alto de la Línea y que fue la primera de alta montaña de la actual edición. Un día redondo para el equipo ‘morado’ que también pasa a liderar la general.
Clasificación y posiciones de la Etapa 4 en el Clásico RCN 2026, al momento
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|03:39:11
|2.
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|+0:17
|3.
|Diego Camargo
|Tem Medellín
|“
|4.
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|“
|5.
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|“
|6.
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|+0:49
|7.
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|+1:29
|8.
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|+1:35
|9.
|Daniel Carvajal
|GW Erco Sportfitness Envía
|+2:13
|10.
|David Riaño
|Team Boyacá Es Para Vivirla
|“
MÁS INFORMACIÓN: Camilo Andrés Ardila corona un gran trabajo de NU Colombia y se queda con la etapa 4 del Clásico RCN
Clasificación general del Clásico RCN este 20 de octubre de 2026
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|14:02:59
|2.
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|+0:06
|3.
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|+0:14
|4.
|Diego Camargo
|Team Medellín
|+0:23
|5.
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|+0:27
|6.
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|+0:51
|7.
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|+1:38
|8.
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|+3:47
|9.
|Óscar Garzón
|GW Erco Sportfitness Envía
|“
|10.
|Édgar Pinzón
|Team Sistecrédito
|+4:46
¿Qué otros campeones de la Etapa 4 hubo en el Clásico RCN 2026?
Debemos trasladarnos hasta el 2024 cuando Kevin Castillo ganó el título del ‘Duelo de Titanes’. En ese momento corría para el Team Sistecrédito y se impuso en la cuarta fracción, aunque también coronó otras en esa oportunidad. Aparte de él, Aldemar Reyes en 2022 también se consagró en esa jornada que fue entre Mariquita e Ibagué.
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Horario, ruta y dónde ver en vivo la siguiente Etapa del Clásico RCN 2026
La quinta etapa de la carrera, que será este miércoles 21 de octubre, es de media montaña con un total de 171.7 kilómetros de distancia entre Caicedonia y Cali. Un puerto de montaña de primera categoría se lleva los reflectores, aunque también hay puntos de bonificación para las otras clasificaciones. Un día para tener máxima concentración.