Aleco Irarragorri: de vivir la última gran racha de Santos a los 14 años a buscar escribirla como presidente

Como adolescente vivió una racha que los Guerreros tardaron 13 años en repetir; hoy, como presidente, busca una sexta victoria inédita

Aleco Irarragorri está a punto de hacer historia con Santos. | Claro Sports.

Hay historias que parecen repetirse con el paso de los años, aunque sus protagonistas ocupen lugares completamente distintos. En octubre de 2013, Alejandro ‘Aleco’ Irarragorri Kalb tenía 14 años y Santos Laguna encadenaba cinco victorias consecutivas en el fútbol mexicano. Trece años después, aquel adolescente se encuentra al frente de la institución que vuelve a alcanzar esa cifra, con la posibilidad de conseguir algo que ni siquiera los equipos campeones de los Guerreros pudieron alcanzar: seis triunfos seguidos en la Liga MX.

La coincidencia adquiere una dimensión particular por la historia familiar. En 2013, Alejandro Irarragorri Gutiérrez, padre de Aleco, encabezaba un proyecto que acababa de dar uno de sus pasos más importantes con la adquisición definitiva de Santos Laguna. Actualmente, es su hijo quien ocupa la presidencia del club, en una etapa que comenzó entre dificultades deportivas y que encuentra en el Apertura 2026 sus primeros cinco triunfos consecutivos en un mismo campeonato.

El calendario también contribuye a esta coincidencia. Aleco cumplió 27 años en octubre de 2026, en las mismas fechas en las que Santos consiguió su quinta victoria al golear 5-0 a Querétaro. Y paradójicamente, el quinto triunfo llegó el 17 de octubre, exactamente dos años después de su nombramiento como presidente ejecutivo, ocurrido en 2024. El club pasó de celebrar una nueva etapa institucional a igualar uno de sus registros deportivos más importantes en apenas 24 meses.

El recorrido entre ambos momentos no se explica únicamente por el paso de una generación a otra. En esos 13 años, Santos conquistó otros dos títulos de Liga MX, modificó su estructura deportiva, experimentó cambios de entrenadores y jugadores, y atravesó una crisis de resultados que lo llevó a ocupar los últimos lugares de la clasificación. La racha actual reúne, por primera vez durante la presidencia de Aleco, cinco victorias consecutivas dentro de un solo torneo, una marca que el club había alcanzado por última ocasión en el Apertura 2013.

El Santos de 2013: El comienzo de una nueva etapa con un Aleco adolescente

Aleco durante sus primeras conferencias con Santos. | Imago7.

Para entender el vínculo entre las dos épocas hay que regresar al verano de 2013, cuando el futuro institucional de Santos Laguna atravesaba una transformación. El 8 de agosto de aquel año, Grupo Modelo anunció la venta del equipo y de Territorio Santos Modelo a Orlegi Deportes, empresa encabezada por Alejandro Irarragorri Gutiérrez. El movimiento ocurrió después de que la compañía cervecera pasara a manos de AB InBev, quien decidió desprenderse de sus activos futbolísticos.

Aquella operación marcó el comienzo de una nueva estructura de propiedad, aunque no significó la llegada de una directiva completamente desconocida para los Guerreros. Alejandro Irarragorri había estado vinculado a la conducción del club desde 2006, por lo que la adquisición permitió dar continuidad a un proyecto que ya había participado en la conquista de los campeonatos del Clausura 2008 y Clausura 2012. Además, la organización conservó la participación de distintos colaboradores que habían formado parte de su crecimiento.

Aleco todavía no tenía una responsabilidad ejecutiva dentro de aquella estructura. Su relación con Santos se desarrollaba desde el entorno familiar y su cercanía con la institución. Años después, su formación profesional lo llevaría a participar en áreas administrativas, estratégicas y deportivas, pero en 2013 su vínculo con el equipo estaba determinado por una etapa diferente de su vida.

En la cancha, Santos contaba con una plantilla que reunía a futbolistas de experiencia internacional y jugadores que posteriormente tendrían un papel importante en otros equipos del fútbol mexicano. Oswaldo Sánchez defendía la portería; Felipe Baloy y Néstor Araujo formaban parte de la defensa; Juan Pablo Rodríguez y Marc Crosas aportaban presencia en el mediocampo, mientras que Oribe Peralta y Darwin Quintero encabezaban una ofensiva que también tenía a Javier Orozco.

El entrenador era Pedro Caixinha, quien había llegado a Santos para el Clausura 2013 después de la salida de Benjamín Galindo. El portugués asumió un equipo que había conquistado el título un año antes y buscaba recuperar regularidad en la Liga MX, misma que encontró al pelear por los puestos de Liguilla con todo y una racha de resultados que volvería a mencionarse 13 años después.

La racha santista del 2013

La secuencia comenzó el 27 de septiembre de 2013 con una victoria de 3-1 sobre Monarcas Morelia. Santos recibió primero un gol de José María Cárdenas, pero remontó con anotaciones de Rodolfo Salinas, Darwin Quintero y Oribe Peralta. El triunfo representó el punto de partida de una serie que continuó con el 1-0 sobre Pumas en Ciudad Universitaria, un 3-2 frente a Monterrey y el 3-1 conseguido contra Atlante en Cancún.

La quinta victoria llegó el 30 de octubre ante Guadalajara, en un encuentro que originalmente correspondía a la jornada inaugural y que había sido reprogramado. Santos derrotó 2-0 a Chivas como visitante y alcanzó cinco triunfos consecutivos, con 12 goles marcados y cuatro recibidos. Aleco había cumplido 14 años durante esa misma secuencia y la institución se encontraba apenas en sus primeros meses de reorganización.

La posibilidad de establecer una marca inédita apareció inmediatamente. Santos debía visitar a Jaguares de Chiapas el 2 de noviembre y un triunfo habría significado su primera serie de seis victorias consecutivas. Sin embargo, el equipo dirigido por Caixinha perdió 2-1 en el Estadio Víctor Manuel Reyna y dejó su registro en cinco.

Aquella derrota no impidió que Santos disputara la Liguilla. Los Guerreros eliminaron a Querétaro en cuartos de final, pero su participación terminó en semifinales frente al León de Gustavo Matosas, que avanzó con un marcador global de 5-3 y posteriormente se proclamó campeón. El conjunto de 2013 se quedó sin el título y sin la sexta victoria consecutiva, aunque Caixinha continuó al frente y conquistaría el campeonato de Liga MX en el Clausura 2015.

Aleco Irarragorri y su crecimiento a la par de Santos

El paso de Aleco hacia la presidencia no ocurrió inmediatamente después de aquella etapa. Su formación incluyó experiencias en el Celtic de Glasgow, en 2019, y en el departamento de Marketing Digital del Atlético de Madrid durante 2022. También participó en actividades de estrategia corporativa y en procesos relacionados con el Real Sporting de Gijón, institución española incorporada al grupo empresarial.

Esas experiencias precedieron a su nombramiento del 17 de octubre de 2024, cuando Aleco Irarragorri fue presentado como presidente ejecutivo de Santos Laguna a los 24 años. Durante su presentación, dejó una frase que ahora adquiere una lectura diferente ante la recuperación del equipo: “Durante toda mi vida, yo vi a Santos crecer y en ese crecimiento yo también crecí”. Sus palabras remitían a una relación con el club construida desde la infancia y a la responsabilidad que asumía al pasar de conocer su funcionamiento a encabezar la institución.

Su gestión, sin embargo, no comenzó con una transformación inmediata en los resultados. Santos continuó atravesando dificultades durante los torneos siguientes y la institución modificó tanto su estructura deportiva como el cuerpo técnico. La necesidad de recuperar competitividad se mantuvo como uno de los temas centrales de su presidencia. En mayo de 2026, Aleco encabezó, junto con Gonzalo Pineda, director de Fútbol del Primer Equipo, la presentación de Renato Paiva como nuevo entrenador. El portugués, con antecedentes en León y Toluca, fue incorporado para dirigir el Apertura 2026 como parte de la reestructuración deportiva anunciada por la institución.

Trece años después de aquella racha que vivió a los 14 años, Aleco volvía a tener a un entrenador portugués buscando cinco triunfos consecutivos con Santos. La diferencia era que, mientras Caixinha consiguió esa marca durante los primeros meses de la entonces nueva administración, Paiva lo logró con Aleco en su segundo aniversario como presidente.

Los Santos de Aleco, ante la posibilidad de hacer historia. | Claro Sports.

Cinco victorias consecutivas: el límite que ni los Santos campeones pudieron superar

Desde su ascenso a Primera División en 1988, Santos Laguna ha tenido cinco victorias consecutivas como su máximo registro en partidos de Liga. Ninguna de sus seis coronaciones del máximo circuito exigió superar esa cifra, aún cuando algunos de sus entrenadores campeones habían conseguido rachas semejantes en distintos momentos.

Antes del Apertura 2026, Santos había registrado seis rachas de cinco triunfos dentro de un mismo torneo corto. La primera ocurrió en el Verano 1998 con Alfredo Tena, entrenador que ya había entregado al club su primer campeonato en el Invierno 1996. Aquella secuencia comprendió victorias sobre Puebla, Guadalajara, Toros Neza, Pumas y Monterrey, pero terminó con una derrota ante Necaxa.

Un año después, Juan de Dios Castillo repitió la cantidad en el Verano 1999. Santos venció consecutivamente a Toros Neza, Monterrey, Cruz Azul, Puebla y Atlas, antes de caer frente a Celaya. Las dos primeras rachas se produjeron cuando el club todavía disputaba sus encuentros en el antiguo Estadio Corona y buscaba consolidarse entre los protagonistas del fútbol nacional.

El siguiente antecedente llegó en el Apertura 2007, con Daniel Guzmán. Los llamados ‘Lagunácticos’ comenzaron aquel torneo con cinco victorias sobre Cruz Azul, Toluca, Veracruz, Pachuca y Chivas, pero Atlante frenó la seguidilla con un empate en la sexta jornada. Meses después, el mismo entrenador llevaría a Santos al campeonato del Clausura 2008.

Benjamín Galindo consiguió una particularidad que ningún otro técnico santista había registrado: dos torneos consecutivos con cinco victorias seguidas en cada uno. Lo hizo en el Apertura 2011 y volvió a repetirlo en el Clausura 2012, en ambos casos contra San Luis, Puebla, Cruz Azul, Querétaro y Toluca, entre las jornadas nueve y 13.

En el Apertura 2011, Estudiantes Tecos terminó la racha con una victoria de 5-2 sobre Santos. En el Clausura 2012, el mismo rival impidió llegar a seis mediante un empate 1-1. Sin embargo, esa segunda campaña concluyó con los Guerreros levantando su cuarto campeonato, luego de superar a Monterrey en la final.

Pedro Caixinha se sumó a ese registro en el Apertura 2013, pero tampoco pudo conseguir el sexto triunfo tras la derrota ante Jaguares. Así, técnicos que fueron campeones con Santos, como Tena, Guzmán, Galindo y Caixinha, consiguieron cinco victorias consecutivas sin superar esa barrera.

Torneo Entrenador Rival que impidió la sexta victoria Verano 1998 Alfredo Tena Necaxa, derrota Verano 1999 Juan de Dios Castillo Celaya, derrota Apertura 2007 Daniel Guzmán Atlante, empate Apertura 2011 Benjamín Galindo Estudiantes Tecos, derrota Clausura 2012 Benjamín Galindo Estudiantes Tecos, empate Apertura 2013 Pedro Caixinha Jaguares de Chiapas, derrota Apertura 2026 Renato Paiva Pumas, partido pendiente

Existe un antecedente adicional que requiere una distinción estadística. En 2019, Santos también consiguió cinco victorias consecutivas en Liga, pero repartidas entre dos torneos. Bajo la dirección de Guillermo Almada, los Guerreros cerraron el Clausura con un 5-2 sobre Pumas y posteriormente iniciaron el Apertura derrotando a Guadalajara (3-0), FC Juárez (3-0), Atlas (2-1) y Puebla (4-1). Necaxa terminó con esa seguidilla al imponerse 3-0 en la quinta jornada.

Por lo tanto, 2013 se mantiene como el último antecedente de cinco triunfos dentro de un mismo campeonato, mientras que 2019 es la referencia más reciente de cinco victorias ligueras enlazadas entre torneos.

La dificultad de alcanzar cinco victorias consecutivas tampoco es exclusiva del club lagunero. A continuación, la última vez que los equipos de la Liga MX acumularon cinco triunfos al hilo:

Toluca | Clausura 2026

Chivas | Clausura 2026

Cruz Azul | Clausura 2026

Monterrey | Apertura 2025

León | Clausura 2025

América | Apertura 2024

Atlético de San Luis | Apertura 2023

Tigres UANL | Apertura 2022

Pachuca | Apertura 2022

Necaxa | Guardianes 2020

Pumas | Apertura 2015

Club Tijuana | Apertura 2012 y Clausura 2013

Atlante | Clausura 2004

Atlas, Querétaro, Puebla y FC Juárez todavía no han conseguido una serie de cinco victorias consecutivas en el Siglo XXI.

¿Cómo llegaron hasta las cinco victorias? De un punto de 21 posibles a ganar los siguientes 15

El Apertura 2026 comenzó con un escenario muy diferente al que ahora vive Santos Laguna. En sus primeros siete encuentros, el equipo dirigido por Renato Paiva no consiguió una sola victoria, sufrió seis derrotas y apenas sumó un punto de los 21 disponibles. Con esa producción, el conjunto de Torreón se colocó en los últimos lugares de la clasificación y prolongó las dificultades deportivas de los torneos anteriores.

Resultados de Santos de la jornada 1 a la 7

Monterrey 3-2 Santos | J1

Santos 0-1 Atlas | J2

América 3-0 Santos | J3

Santos 0-1 Chivas | J4

Puebla 3-2 Santos | J5

Santos 0-0 Tigres | J6

Cruz Azul 1-0 Santos | J7

En esos siete encuentros, Santos anotó únicamente cuatro goles y recibió 12, con una diferencia de -8. El promedio ofensivo era de 0.57 tantos por partido y el defensivo alcanzaba 1.71 anotaciones permitidas. Además, en cinco de sus primeros siete compromisos el equipo fue incapaz de marcar, mientras que en ningún encuentro logró terminar con una victoria.

Resultados de Santos de la jornada 8 a la 12

Santos 2-1 FC Juárez | J8

Toluca 2-3 Santos | J9

Santos 1-0 Pachuca | J10

Atlético de San Luis 1-2 Santos | J11

Santos 5-0 Querétaro | J12

El cambio más evidente está en la producción ofensiva. Santos pasó de 0.57 a 2.60 goles por partido, una diferencia que refleja una capacidad mucho mayor para convertir sus oportunidades. La mejoría también aparece en defensa: el promedio de anotaciones recibidas disminuyó de 1.71 a 0.80 por encuentro.

Indicador Jornadas 1 a 7 Jornadas 8 a 12 Partidos 7 5 Victorias 0 5 Empates 1 0 Derrotas 6 0 Puntos obtenidos 1 de 21 15 de 15 Goles a favor 4 13 Goles en contra 12 4 Diferencia de goles -8 +9 Promedio de goles anotados 0.57 2.60 Promedio de goles recibidos 1.71 0.80 Porcentaje de puntos obtenidos 4.76% 100%

Esta recuperación también puso en primer plano la relación entre el entrenador y la directiva. Después de la goleada sobre Querétaro, Paiva reconoció públicamente el respaldo que recibió de Aleco Irarragorri, al señalar que buena parte de los presidentes de otros clubes habrían decidido despedir al cuerpo técnico después de un inicio semejante.

“De diez presidentes, siete u ocho nos habrían echado con el inicio que tuvimos”, expresó el entrenador portugués, quien también reconoció que continuaba en Santos por la confianza recibida durante las primeras jornadas.

La declaración permite identificar una decisión institucional concreta dentro de la recuperación: mantener al técnico a pesar de los resultados iniciales. Sin embargo, el propio rendimiento de los futbolistas también forma parte de la explicación, particularmente por la producción ofensiva de Tahiel Jiménez, las intervenciones de Eduardo Aguirre y la participación de jugadores como Ezequiel Bullaude y Mauricio Cuevas en la generación de oportunidades.

Con 16 puntos después de 12 jornadas, Santos escaló hasta el octavo lugar del Apertura 2026, con cinco victorias, un empate y seis derrotas. El equipo todavía no tiene asegurada su participación en la Liguilla, pero pasó de ocupar las últimas posiciones a competir por un lugar en la fase final.

Pumas se vuelve a cruzar con la historia de Santos 13 años después

Pumas ha sido parte de las rachas positivas de Santos. | Imago7.

El calendario del Apertura 2026 ha colocado a Pumas en una posición particular dentro de la historia de Santos Laguna. En 2013, los universitarios fueron la segunda víctima de una racha que terminaría con cinco victorias; ahora, 13 años después, serán el rival ante el que los Guerreros intenten conseguir por primera vez la sexta.

La historia también tiene un capítulo intermedio en 2019. Santos terminó el Clausura de aquel año con una goleada de 5-2 sobre Pumas y posteriormente abrió el Apertura con cuatro victorias adicionales. Aunque se trató de una secuencia dividida entre campeonatos, los universitarios volvieron a estar presentes en una serie de cinco triunfos santistas.

Para el miércoles 21 de octubre de 2026, el escenario será diferente. Santos recibirá a Pumas en el Estadio Corona, dentro de la jornada 13, con la posibilidad de llegar a seis victorias consecutivas por primera vez en su historia de Primera División. El partido enfrenta a dos equipos que también tienen intereses directos en la clasificación.

El resultado del miércoles establecerá una diferencia importante respecto a 2013. Si Santos gana, Renato Paiva superará el registro que compartían Alfredo Tena, Juan de Dios Castillo, Daniel Guzmán, Benjamín Galindo y Pedro Caixinha, además de convertir al Apertura 2026 en el primer torneo con seis victorias consecutivas para la institución. Si empata o pierde, la marca permanecerá en cinco y se añadirá otro capítulo a una serie que ha acompañado a distintos entrenadores a lo largo de casi tres décadas.

Para Aleco Irarragorri, el encuentro representa algo diferente. En 2013, la quinta victoria llegó cuando era un adolescente que había crecido cerca del club dirigido por su padre. En 2026, esa misma cifra aparece durante su propia presidencia, después de haber atravesado una crisis deportiva y de respaldar la continuidad del entrenador que hoy tiene a Santos dentro de la zona de clasificación.

La historia reúne dos generaciones, dos entrenadores portugueses y dos momentos institucionales distintos. Luego de 13 años, Santos se encuentra nuevamente frente al número seis. La quinta victoria ya forma parte de su presente, pero la siguiente determinará si el equipo de Paiva consigue transformar la coincidencia generacional en un registro sin antecedentes. En 2013, Aleco Irarragorri tenía 14 años cuando Santos se quedó a un triunfo de hacer historia. En 2026, a los 27, tiene la posibilidad de formar parte de ella desde las entrañas de la institución.