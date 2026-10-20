U2 estará en el medio tiempo del partido de la NFL, Rams vs Packers: ¿Cuándo y dónde verlo en vivo?

La banda irlandesa amenizará el descanso del duelo entre Los Angeles Rams y Green Bay Packers, 25 años después de su última aparición en la NFL

U2 estará en el medio tiempo del juego de Acción de gracias. | Reuters

La NFL confirmó que U2 será la banda encargada del espectáculo de medio tiempo del partido entre Los Angeles Rams y Green Bay Packers, programado para el próximo 25 de noviembre de 2026. El anuncio forma parte de una fecha que la liga incorporará por primera vez a su calendario: un encuentro en la víspera del Día de Acción de Gracias, que tendrá como escenario el SoFi Stadium de Inglewood, California.

La presentación también marcará el regreso de U2 a un espectáculo de medio tiempo de la NFL después de casi 25 años. La agrupación encabezada por Bono, que suma 22 premios Grammy, aprovechará el encuentro para celebrar cinco décadas de trayectoria desde su formación en Dublín, Irlanda, en 1976. El concierto estará disponible para el público mexicano a través de Netflix.

El enfrentamiento entre Rams y Packers abrirá una nueva etapa en la programación de Acción de Gracias de la NFL, que tradicionalmente concentra sus partidos el último jueves de noviembre. La edición de 2026 incorporará un encuentro el miércoles previo a la celebración, con una transmisión internacional que combinará fútbol americano y música.

U2 en el medio tiempo del partido de Rams vs Packers: fecha, horario y dónde ver en vivo

El espectáculo de U2 se celebrará el miércoles 25 de noviembre de 2026 en el SoFi Stadium, casa de Los Angeles Rams. El partido contra Green Bay Packers comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la actuación de la banda se desarrollará durante el descanso, después de los primeros dos cuartos.

Miércoles 25 de noviembre de 2026

Inicio del partido: 19:00 horas, centro de México

Transmisión: Netflix

Sede: SoFi Stadium

La plataforma comenzará su cobertura a las 17:00 horas del centro de México, dos horas antes de la patada inicial. El encuentro y el concierto estarán incluidos en los planes de suscripción de Netflix, según la información oficial de la compañía. Por ahora, no se ha anunciado una hora exacta para el inicio de la actuación, pues dependerá del desarrollo del partido.

El evento será parte de las transmisiones deportivas de Netflix, que ya presentó espectáculos musicales durante partidos de Navidad de la NFL. En 2024, Beyoncé apareció en el descanso del enfrentamiento entre Baltimore Ravens y Houston Texans, mientras que Snoop Dogg participó en la programación navideña de 2025.

¿Cuándo fue la última vez que U2 se presentó en un espectáculo de medio tiempo?

La última presentación de U2 en un espectáculo de medio tiempo de la NFL ocurrió el 3 de febrero de 2002, durante el Super Bowl XXXVI, celebrado en el Louisiana Superdome de Nueva Orleans. En aquella edición, New England Patriots derrotó 20-17 a los entonces St. Louis Rams, en un partido que representó el primer campeonato de la franquicia de Nueva Inglaterra.

El concierto tuvo lugar menos de cinco meses después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Durante su actuación, U2 rindió homenaje a las víctimas mediante la proyección de sus nombres sobre una pantalla, mientras interpretó canciones como Beautiful Day, MLK y Where the Streets Have No Name. La presentación quedó vinculada al contexto que atravesaba Estados Unidos después de los ataques.

La coincidencia con los Rams también forma parte del regreso de la agrupación a la NFL. En 2002, el equipo tenía su sede en San Luis, Missouri, mientras que ahora disputará el encuentro como local en California. Será la primera actuación de U2 en el SoFi Stadium, recinto que también recibirá el Super Bowl LXI en febrero de 2027.

Con este anuncio, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. volverán a participar en un evento de la NFL. La presentación coincidirá con el aniversario número 50 de la banda, aunque hasta el momento no se ha confirmado la lista de canciones que interpretará durante el espectáculo.