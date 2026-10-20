Firpo vs Saprissa en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Firpo vs Saprissa, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Luis Ángel Firpo recibirá a Deportivo Saprissa este miércoles 21 de octubre en el Estadio Jorge “El Mágico” González de San Salvador, por la ida del Play-In de la Copa Centroamericana 2026. El encuentro marcará el primer enfrentamiento entre ambos equipos en esta competición. La serie se definirá en Costa Rica y el ganador obtendrá uno de los últimos boletos disponibles para la Copa de Campeones Concacaf 2027.

El conjunto salvadoreño, dirigido por Marvin Solano, intentará conseguir una ventaja antes de disputar la revancha como visitante. Diego Ortez es una de sus principales referencias ofensivas, con dos goles y dos asistencias durante el torneo. Firpo quedó eliminado en los cuartos de final frente a Olimpia, tras perder la serie por un marcador global de 6-0.

El equipo costarricense, conducido por Hernán Medford, llega después de perder 1-0 frente a Cartaginés en su último partido. En la Copa Centroamericana, Orlando Sinclair suma cuatro goles y Gerson Torres registra dos asistencias. Saprissa buscará conseguir un resultado favorable fuera de casa para definir la clasificación ante su público.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Firpo vs Saprissa por el repechaje de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Firpo y Saprissa se disputará el miércoles 21 de octubre a las 18:30 horas de Honduras en el Estadio Jorge “El Mágico” González. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Honduras y El Salvador. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Firpo vs Saprissa hoy

Ni Firpo ni Saprissa cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Marvin Solano y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Firpo : Felipe Amaya, Lizandro Claros (C), Diego Flores, Eduardo Vigil, Víctor García, Michell Mercado, Rafael Aguila, Mauricio Cerritos, Jonathan Jiménez, Nelson Díaz, Styven Vásquez. DT : Marvin Solano.

: Felipe Amaya, Lizandro Claros (C), Diego Flores, Eduardo Vigil, Víctor García, Michell Mercado, Rafael Aguila, Mauricio Cerritos, Jonathan Jiménez, Nelson Díaz, Styven Vásquez. : Marvin Solano. Saprissa: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Fidel Escobar, Jorkaeff Azofeifa, Sebastián Acuña, Gerson Torres, Mariano Torres (C), Andrey Soto, Luis Paradela, Newton Williams. DT: Hernán Medford.

Antecedentes y últimos resultados del Firpo vs Saprissa

Este será el primer duelo entre Luis Ángel Firpo y Deportivo Saprissa.

Te puede interesar