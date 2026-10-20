Cartaginés vs Olimpia en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Cartaginés vs Olimpia, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Cartaginés recibirá a Olimpia este miércoles 21 de octubre en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, en Costa Rica, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026. Será el tercer enfrentamiento entre ambos equipos en la competición, después de los dos triunfos del conjunto hondureño en los cuartos de final de 2025, por 2-1 y 3-1.

El equipo dirigido por Amarini Villatoro disputará por primera vez una semifinal del torneo, luego de eliminar a Deportivo Saprissa por un marcador global de 5-4. Además, llega tras vencer 1-0 al conjunto morado en su último partido por el campeonato costarricense. Geancarlo Castro es su principal goleador en la competición internacional, con cuatro tantos en cuatro encuentros.

El conjunto hondureño llega a esta instancia por segunda edición consecutiva, después de superar a Luis Ángel Firpo con un global de 6-0. Jorge Benguché lidera la tabla de goleadores del equipo con tres anotaciones, mientras que Edwin Rodríguez y José Raúl García acumulan dos asistencias cada uno. Olimpia buscará conseguir un resultado favorable como visitante antes de definir la clasificación en Tegucigalpa.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Cartaginés vs Olimpia por la semifinal de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Cartaginés y Olimpia se disputará el miércoles 21 de octubre a las 20:30 horas de Costa Rica en el Estadio José Rafael “Fello” Meza. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Costa Rica y Honduras. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cartaginés vs Olimpia hoy

Ni Cartaginés ni Olimpia cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Amarini Villatoro y Eduardo Espinel no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Cartaginés : Kevin Briceño (C), José Quirós, Randall Cordero, Luis Olivas, Diego Mesén, Diego González, Luis Flores, Claudio Montero, Gian Morera, Joaquín Hernández, José González. DT : Amarini Villatoro.

: Kevin Briceño (C), José Quirós, Randall Cordero, Luis Olivas, Diego Mesén, Diego González, Luis Flores, Claudio Montero, Gian Morera, Joaquín Hernández, José González. : Amarini Villatoro. Olimpia: Edrick Menjívar (C), Félix García, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Kevin Guity, José Raúl García, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Nicolás Dibble, Kilmar Peña, Jorge Benguché. DT: Eduardo Espinel.

Antecedentes y últimos resultados del Cartaginés vs Olimpia

2 de octubre de 2025 | Olimpia 3-1 Cartaginés | Copa Centroamericana

25 de septiembre de 2025 | Cartaginés 1-2 Olimpia | Copa Centroamericana

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