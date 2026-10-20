El espectacular momento de Francisco Calvo en Nacional de Uruguay: cinco goles en diez partidos
El defensor ‘tico’ atraviesa un presente excepcional.
Francisco Calvo atraviesa un presente de ensueño con Nacional de Uruguay. A sus 34 años, el defensor central costarricense está siendo protagonista por una faceta que supera sus responsabilidades habituales: la capacidad de aparecer en el área rival y marcar goles determinantes. Su aporte ofensivo se ha convertido en una de las grandes noticias del equipo y le ha permitido ganar protagonismo desde su llegada.
El zaguero arribó meses atrás procedente del fútbol de Arabia Saudita y comenzó a hacerse un lugar en un club que atravesaba un momento complicado. A sus buenos rendimientos defensivos les sumó una contundencia goleadora decisiva, una combinación que lo ayudó a transformarse rápidamente en una referencia. En partidos de máxima exigencia, Calvo encontró la manera de dejar su huella y aportar soluciones cuando Nacional más las necesitaba.
Su primer gran golpe llegó en el escenario de mayor exposición del fútbol uruguayo: el clásico frente a Peñarol. El costarricense convirtió el gol de la victoria como visitante y se ganó un reconocimiento inmediato entre los aficionados tricolores. Por el rival, el contexto y la importancia del resultado, aquella aparición significó mucho más que un aporte estadístico y marcó un punto importante en su adaptación.
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Lejos de quedar como una intervención aislada, su presencia goleadora volvió a sentirse en la jornada siguiente. Calvo anotó en el empate 2-2 frente a Juventud de Las Piedras, en un encuentro que se había complicado para Nacional. Con el equipo en desventaja y jugando con un hombre menos, su contribución resultó clave para rescatar un punto y confirmar que también podía ofrecer respuestas en situaciones adversas.
Otro de los capítulos destacados de su racha fue una remontada que parecía impensada. Nacional perdía por dos goles cuando faltaban apenas cinco minutos y terminó imponiéndose por 3-2, con el defensor entre los grandes protagonistas de la reacción. Su aporte en aquella definición reforzó una característica de este presente: sus apariciones ofensivas están teniendo un peso directo en los resultados.
Después de ese encuentro, el central se incorporó a la selección de Costa Rica para disputar la Concacaf Nations League. La convocatoria interrumpió momentáneamente su participación con el club, al que volvió para la victoria del pasado 11 de octubre frente a Central Español. El desafío era retomar la competencia y sostener el nivel que había mostrado antes de viajar con el seleccionado.
La respuesta llegó en su segundo partido después del regreso, ante Deportivo Maldonado. Nacional enfrentaba a uno de los equipos más destacados del año en Uruguay y a un adversario contra el que había perdido sus dos compromisos anteriores de la temporada. Calvo volvió a ser decisivo con un doblete en la victoria por 3-2, aportando dos tantos fundamentales para superar una prueba exigente.
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Así, el costarricense sigue construyendo una etapa de fuerte impacto con la camiseta tricolor. Además de responder en defensa, se ha convertido en un recurso ofensivo capaz de inclinar encuentros cerrados y aparecer frente a rivales importantes. Los goles en el clásico y el doblete ante Deportivo Maldonado resumen la dimensión de su momento, con actuaciones que le permiten ganar cada vez más peso dentro de Nacional.