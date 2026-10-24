Suchitepéquez vs Aurora en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Suchitepéquez vs Aurora, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Suchitepéquez recibirá a Aurora FC este domingo 25 de octubre en el Estadio Carlos Salazar Hijo, por la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro enfrentará a dos equipos con realidades diferentes en la clasificación: los locales necesitan sumar para salir del último puesto, mientras que los visitantes buscarán ingresar a la zona de clasificación. En el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 22 de agosto, igualaron 3-3.

Suchitepéquez atraviesa una situación complicada en el campeonato. El conjunto venado ocupa la duodécima posición con ocho puntos, producto de una victoria, cinco empates y nueve derrotas. En su presentación más reciente cayó por 2-1 frente a Deportivo Marquense, resultado que prolongó sus dificultades para sumar. Con 16 goles a favor y 32 en contra, intentará mejorar su rendimiento defensivo y aprovechar la localía para conseguir su segundo triunfo del torneo.

Por su parte, Aurora FC llega después de vencer por 3-1 a Deportivo San Pedro en la jornada anterior. El conjunto militar se encuentra en la octava posición con 21 unidades, tras conseguir siete victorias y ocho derrotas. Una nueva victoria le permitiría acercarse a los equipos que ocupan los primeros seis lugares y fortalecer sus aspiraciones de clasificación.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Suchitepéquez vs Aurora de la jornada 16 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Suchitepéquez y Aurora será el domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Carlos Salazar Hijo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX Guatemala.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Suchitepéquez vs Aurora hoy

Suchitepéquez no podrá contar con Wilson Díaz tras ser expulsado en la jornada anterior, mientras que Marquense no tendrá jugadores suspendidos para este partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Domingo Zalazar y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Suchitepéquez : Julio Secaida, Jorge Matul, Hugo Silva, Víctor Torres, César Madrid, Wilson Díaz, Marco Rivas, Denis Herrera, Mafre Icuté, Armando Zamorano, Figo Montaño, Alejandro Galindo. DT : Domingo Zalazar.

: Julio Secaida, Jorge Matul, Hugo Silva, Víctor Torres, César Madrid, Wilson Díaz, Marco Rivas, Denis Herrera, Mafre Icuté, Armando Zamorano, Figo Montaño, Alejandro Galindo. : Domingo Zalazar. Aurora: Liborio Sánchez, José Pablo Morán, Carlos Flores, Marcos Acosta, Alex Díaz, Luis Aguilar, José Luis Vivas, Jose Grajeda, Daniel Baján, Andres Echeverria, Héctor Morales. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes y últimos resultados del Suchitepéquez vs Aurora en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Suchitepéquez y Aurora:

22 de agosto de 2026 | Aurora 3-2 Suchitepéquez | Torneo Apertura

5 de mayo de 2024 | Suchitepéquez 3-1 Aurora | Primera División

2 de mayo de 2024 | Aurora 1-1 Suchitepéquez | Primera División

19 de noviembre de 2023 | Suchitepéquez (3) 0-1 (4) Aurora | Primera División

16 de noviembre de 2023 | Aurora 0-1 Suchitepéquez | Primera División

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