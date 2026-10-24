Alajuelense vs Pérez Zeledón en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Alajuelense vs Pérez Zeledón, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Municipal Pérez Zeledón este domingo 25 de octubre en el Estadio Alejandro Morera Soto, por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. En el encuentro los manudos buscarán mantenerse entre los cuatro primeros de la clasificación, mientras que los generaleños intentarán salir de los últimos puestos. En el enfrentamiento más reciente entre ambos, disputado el 29 de agosto, igualaron 1-1.

Alajuelense llega al compromiso ubicado en la cuarta posición con 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas. El conjunto rojinegro viene de igualar 0-0 frente a Motagua por las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf. En su última presentación por el campeonato local superó por 3-2 a Inter San Carlos. Ahora buscará aprovechar su localía para sostenerse en zona de clasificación, aunque no contará con Roan Wilson por suspensión.

Por su parte, Pérez Zeledón ocupa el décimo puesto con nueve unidades en 12 partidos disputados. Los generaleños atraviesan una racha de cinco encuentros sin victorias y llegan después de caer por 3-0 frente a Herediano. El equipo tendrá a Rónald Gómez en el banquillo y buscará conseguir un resultado que le permita comenzar a recuperarse en la clasificación.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Alajuelense vs Pérez Zeledón de la jornada 13 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Alajuelense y Pérez Zeledón será el domingo 25 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Alajuelense vs Pérez Zeledón hoy

Alajuelense y Pérez Zeledón no tendrá jugadores suspendidos para este partido de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Machillo Ramírez y Rónald Gómez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Alajuelense : Washington Ortega, Yerlan Sosa, Alexis Gamboa, Giancarlo González, John Ruiz, Celso Borges, Aarón Salazar, Creichel Pérez, Juan Pablo Añor, Kenyel Michel, Ronaldo Cisneros. DT : Machillo Ramírez

: Washington Ortega, Yerlan Sosa, Alexis Gamboa, Giancarlo González, John Ruiz, Celso Borges, Aarón Salazar, Creichel Pérez, Juan Pablo Añor, Kenyel Michel, Ronaldo Cisneros. : Machillo Ramírez Pérez Zeledón: Bryan Segura, Rawy Rodríguez, William Fernández, Kenneth Carvajal, Mauricio Núñez, Wilber Rentería, Joaquín Aguirre, Darío Múñoz, Axel Amador, Kenneth González, Jose Alvarado. DT: Rónald Gómez.

MÁS INFORMACIÓN: Saprissa sobrevivió en El Salvador y Medford encontró motivos para sentirse en ventaja

Antecedentes y últimos resultados del Alajuelense vs Pérez Zeledón en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alajuelense y Pérez Zeledón:

29 de agosto de 2026 | Pérez Zeledón 1-1 Alajuelense | Torneo Apertura

13 de marzo de 2026 | Alajuelense 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura

18 de enero de 2026 | Pérez Zeledón 1-1 Alajuelense | Torneo Clausura

26 de octubre de 2025 | Alajuelense 3-2 Pérez Zeledón | Torneo Apertura

6 de septiembre de 2025 | Pérez Zeledón 2-1 Alajuelense | Torneo Apertura

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