San Carlos vs Saprissa en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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San Carlos vs Saprissa, partido en vivo y en directo | Claro Sports

San Carlos recibirá a Deportivo Saprissa este domingo 25 de octubre por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica. El encuentro enfrentará a dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros puestos. Los morados intentarán conservar el liderato, mientras que los norteños necesitan sumar para ingresar entre los cuatro mejores. En el último enfrentamiento entre ambos, Saprissa se impuso por 2-1.

Saprissa llega al compromiso como líder del campeonato con 24 puntos en 12 partidos, igualado con Cartaginés. El conjunto morado viene de empatar 0-0 frente a Firpo por la Copa Centroamericana de Concacaf. En su última presentación por el torneo local cayó por 1-0 ante Cartaginés, resultado que ajustó la disputa por la primera posición. Ahora buscará recuperarse como visitante y sostener su lugar en la clasificación.

Por su parte, San Carlos ocupa el quinto puesto con 19 unidades, las mismas que Alajuelense, ubicado en la cuarta posición. Los norteños llegan después de igualar 3-3 frente a Sporting FC, con un penal convertido por Roberto Córdoba en los minutos finales. Una victoria ante Saprissa les permitiría alcanzar los 22 puntos y fortalecer sus aspiraciones de clasificación.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo San Carlos vs Saprissa de la jornada 13 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre San Carlos y Saprissa será el domingo 25 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX Costa Rica.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan San Carlos vs Saprissa hoy

San Carlos no tendrá jugadores suspendidos, mientras que Saprissa no contará con Gerson Torres para este partido de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Walter Centeno y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

San Carlos : José Vega, Jordy Evans, Yosel Piedra, Jean Carlo Agüero, Gerardo Castillo, Christian Martínez, Kenneth Cerdas, Roberto Córdoba, Jefry Valverde, Jeikel Venegas, Raúl Vidal. DT : Walter Centeno.

: José Vega, Jordy Evans, Yosel Piedra, Jean Carlo Agüero, Gerardo Castillo, Christian Martínez, Kenneth Cerdas, Roberto Córdoba, Jefry Valverde, Jeikel Venegas, Raúl Vidal. : Walter Centeno. Saprissa: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Fidel Escobar, Jorkaeff Azofeifa, Sebastián Acuña, David Guzmán, Mariano Torres, Andrey Soto, Luis Paradela, Newton Williams. DT: Hernán Medford.

MÁS INFORMACIÓN: Saprissa sobrevivió en El Salvador y Medford encontró motivos para sentirse en ventaja

Antecedentes y últimos resultados del San Carlos vs Saprissa en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron San Carlos y Saprissa:

2 de agosto de 2026 | Saprissa 2-1 San Carlos | Torneo Apertura

23 de marzo de 2026 | San Carlos 1-3 Saprissa | Torneo Clausura

8 de febrero de 2026 | Saprissa 2-1 San Carlos | Torneo Clausura

15 de octubre de 2025 | San Carlos 0-2 Saprissa | Torneo Apertura

1 de agosto de 2025 | Saprissa 2-0 San Carlos | Torneo Apertura

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