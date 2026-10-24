¡Potro sin rumbo! Emilio Escalante se disculpa con la afición azulgrana: ¿Cómo le ha ido al Atlante en el Apertura 2026?

Los Potros ocupan el lugar 15 de la Liga MX con apenas tres victorias en 14 jornadas; la directiva reconoce la deuda con sus seguidores

El regreso del Atlante pierde fuerza en el Apertura 2026. | Claro Sports

Emilio Escalante García, vicepresidente del Atlante, ofreció disculpas a la afición azulgrana después de la derrota por 0-1 ante Atlético de San Luis, correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2026. A través de su cuenta de X, el directivo reconoció que los resultados del equipo no han cumplido con las expectativas en su regreso a la Primera División del fútbol mexicano.

Los Potros cayeron el viernes 23 de octubre en el Estadio Azteca, tras recibir un gol de Benjamín Galdames al minuto 59. El equipo de Miguel Herrera tuvo la oportunidad de empatar en el tiempo agregado, pero Walter Clar falló un penalti al 90+4‘, después de que el portero Gibrán Lajud detuviera su disparo y el rebote terminara en el travesaño.

La derrota dejó al Atlante en el lugar 15 de la clasificación, con 14 puntos después de 14 jornadas, producto de tres victorias, cinco empates y seis derrotas. A falta de tres compromisos para concluir la fase regular, el conjunto capitalino necesita sumar puntos y esperar otros resultados para conservar sus posibilidades de disputar la Liguilla.

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¿Qué dijo Emilio Escalante sobre los resultados del Atlante en el Apertura 2026?

El vicepresidente del conjunto azulgrana se dirigió a los seguidores después de la caída ante Atlético de San Luis. En su publicación, Escalante asumió la responsabilidad de la directiva por el desempeño del equipo y expresó su compromiso de trabajar para mejorar los resultados.

“Atlantistas, hace mucho que no escribía por aquí, pero hoy quiero hablarles de corazón. Les debemos una disculpa. Sabemos que los resultados no están a la altura de lo que esta afición merece. A nosotros también nos duele ver al Atlante en este momento, y nos toca asumir nuestra responsabilidad y responder con trabajo y hechos. Estamos atravesando una etapa complicada, pero salir adelante está en nuestras manos. Hay mucho por corregir y vamos a hacerlo. Estamos con ustedes, compartimos la misma ilusión y tenemos claro lo que representa este escudo. Estoy convencido de que este equipo resurgirá, nos volverá a dar alegrías y volveremos a alzar una copa juntos. Nos toca trabajar para que esa confianza se vea en la cancha. Gracias por seguir ahí, por exigirnos y por querer tanto a estos colores. Nos vamos a levantar, Atlantistas”, escribió Escalante en su cuenta oficial de X.

Atlantistas, hace mucho que no escribía por aquí, pero hoy quiero hablarles de corazón. Les debemos una disculpa. Sabemos que los resultados no están a la altura de lo que esta afición merece. A nosotros también nos duele ver al Atlante en este momento, y nos toca asumir nuestra responsabilidad y responder con trabajo y hechos. Estamos atravesando una etapa complicada, pero salir adelante está en nuestras manos. Hay mucho por corregir y vamos a hacerlo. Estamos con ustedes, compartimos la misma ilusión y tenemos claro lo que representa este escudo. Estoy convencido de que este equipo resurgirá, nos volverá a dar alegrías y volveremos a alzar una copa juntos. Nos toca trabajar para que esa confianza se vea en la cancha. Gracias por seguir ahí, por exigirnos y por querer tanto a estos colores. Nos vamos a levantar, Atlantistas. 💙❤️ — Emilio Escalante G. (@escalantegca) October 24, 2026

El mensaje llega en un momento en el que Atlante acumula tres derrotas en sus últimos cuatro partidos de Liga MX. La directiva enfrenta el reto de cumplir las expectativas que acompañaron el regreso del club al máximo circuito, después de 12 años de ausencia.

¿Cómo le ha ido al Atlante en el Apertura 2026? El balance de los Potros en Primera División

El regreso del Atlante a la Liga MX, con Miguel Herrera como director técnico, ha tenido resultados distintos a lo largo del Apertura 2026. Después de 14 jornadas, el equipo ha conseguido 14 de los 42 puntos posibles, con una efectividad del 33.3%, cifra que explica su posición en la parte baja de la clasificación.

El conjunto azulgrana registra 14 goles a favor y 20 en contra, para una diferencia de -6. Su promedio es de un gol anotado por encuentro y 1.43 recibidos. Además, se quedó sin marcar ante Toluca, Tigres, Pachuca, Querétaro y Atlético de San Luis, cinco partidos que reflejan las dificultades ofensivas que ha tenido durante el campeonato.

Sin embargo, los Potros también han conseguido resultados contra equipos que se mantienen en la pelea por la clasificación. Sus tres victorias llegaron frente a Cruz Azul (3-2), Monterrey (4-2) y FC Juárez (1-0). La goleada contra Rayados, en la jornada 10, representa su único triunfo como local hasta el momento.

MÁS INFORMACIÓN: Miguel Herrera pone su futuro en duda tras la derrota del Atlante ante San Luis

Los cinco empates se registraron contra América (1-1), Toluca (0-0), León (1-1), Atlas (1-1) y Puebla (1-1). En contraste, sus seis derrotas llegaron frente a Necaxa, Tigres, Pachuca, Querétaro, Pumas y Atlético de San Luis. Esta combinación de resultados ha impedido que el equipo construya una racha de victorias para acercarse a los puestos de Liguilla.

Uno de los problemas del Atlante ha sido su desempeño en el Estadio Banorte. De siete partidos como local, solamente ganó uno, empató tres y perdió tres, con seis puntos de 21 posibles. Fuera de casa, el balance es de dos triunfos, dos empates y tres derrotas, para ocho unidades de 21 disponibles.

En sus últimos cuatro encuentros, el equipo perdió 2-0 ante Querétaro, cayó 2-1 frente a Pumas, venció 1-0 a Juárez y sufrió la derrota de 0-1 contra Atlético de San Luis. Atlante ha sumado apenas tres de los últimos 12 puntos, una situación que complica sus aspiraciones de clasificación.

El panorama tampoco resulta favorable por el formato de competencia. En el Apertura 2026 solamente los ocho primeros lugares avanzan a los cuartos de final, sin Play-In. Los Potros se encuentran a seis puntos del octavo puesto, que ocupa Querétaro con 20 unidades, aunque el conjunto queretano tiene dos partidos menos al corte de esta información. Atlante puede llegar a un máximo de 23 puntos si gana sus tres encuentros restantes, por lo que ya no depende únicamente de sus resultados.

¿Qué partidos le faltan al Atlante en el Apertura 2026 de la Liga MX?

Al Atlante le restan tres partidos para concluir la fase regular del Apertura 2026. Dos serán como visitante y uno como local, con nueve puntos todavía en disputa.

Jornada Partido Fecha Horario (CDMX) 15 Chivas vs Atlante Sábado 31 de octubre 19:07 horas 16 Atlante vs Santos Laguna Viernes 6 de noviembre 21:00 horas 17 Tijuana vs Atlante Viernes 20 de noviembre 21:00 horas

El próximo compromiso de los Potros será ante Guadalajara en el Estadio Akron, el 31 de octubre. Posteriormente, recibirán a Santos Laguna en su último partido de local del torneo, antes de visitar a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente para cerrar la jornada 17.

Con tres fechas pendientes, Atlante tiene la posibilidad matemática de alcanzar 23 unidades, pero necesita recuperar puntos y dependerá de los resultados de otros clubes. El equipo de Miguel Herrera afronta el cierre del campeonato con la obligación deportiva de mejorar sus números, mientras que la directiva encabezada por la familia Escalante deberá evaluar su primer torneo después del regreso a Primera División.