Hormiga González en vivo: horario y donde ver el Olympiacos vs Kalamata FC de la jornada 8 de la Superliga de Grecia 2026 

El Olympiacos recibe al Kalamata en el Georgios Karaiskakis con el objetivo de sumar tres puntos que lo catapulte al liderato de la Superliga de Grecia

¿Dónde ver en vivo online el Olympiacos vs Kalamata FC? | Claro Sports

Claro Sports te llevará todos los detalles del partido entre Olympiacos y Kalamata FC, un enfrentamiento clave para las aspiraciones de ambos clubes en la Superliga de Grecia, pues el resultado tendrá repercusiones tanto en la lucha por el liderato como en la zona media de la clasificación. El conjunto de Armando ‘Hormiga’ González ejercerá como local este domingo 25 de octubre en el Estadio Georgios Karaiskakis, donde buscará aprovechar el apoyo de su afición para sumar tres puntos de gran importancia.

¿Cuándo y a qué hora juega Armando ´Hormiga´ González en la jornada 8 de la Liga de Grecia 2026?

El Olympiacos de Armando ‘Hormiga’ González recibe este domingo 25 de octubre al Kalamata FC en el Estadio Georgios Karaiskakis, en un partido clave para sus aspiraciones de alcanzar el liderato de la Superliga de Grecia. El conjunto rojiblanco suma 16 puntos, dos menos que su máximo rival, el Panathinaikos, por lo que necesita una victoria para mantenerse en la pelea por la cima. Del otro lado, la ‘Tormenta Negra’ cuenta con 10 unidades y afronta el reto de consolidarse en la Primera División tras su regreso a la máxima categoría después de 25 años de ausencia.

México y Centroamérica : 08:00 horas

: 08:00 horas Estados Unidos : 10:00 horas ET / 07:00 horas PT

: 10:00 horas ET / 07:00 horas PT Colombia : 09:00 horas

: 09:00 horas Argentina: 11:00 horas

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¿Quién transmite en vivo el partido del Olympiacos y dónde ver a ´Hormiga´ González en la Liga de Grecia?

La aventura de la Hormiga González con el Olympiacos continúa y en Claro Sports podrás seguir cada detalle de su camino en el fútbol griego. El partido ante el Kalamata será una nueva oportunidad para disfrutar de la emoción de la Superliga de Grecia, con toda la pasión, las jugadas más destacadas y la expectativa por ver al delantero mexicano en acción. Disfruta nuestra transmisión en vivo y online a través de Claro Sports, con el análisis, los comentarios y la experiencia de nuestros especialistas para que no te pierdas ningún detalle de un partido que promete grandes emociones. ¡Conéctate y vive toda la acción del fútbol griego con nosotros!

Antecedentes del Olympiacos vs Kalamata FC en la Liga de Grecia

Los partidos entre Olympiacos y Kalamata FC han sido escasos en los últimos 25 años, ya que la ‘Tormenta Negra’ no juega en la máxima categoría del fútbol griego desde 2001. Sus enfrentamientos más recientes tuvieron lugar en los octavos de final de la Copa de Grecia 2019/2020, donde el Olympiacos ganó ambos partidos con un marcador global de 6-1. Pese a esa clara superioridad en la serie copera, el historial de la Super League también registra victorias del Kalamata. La ausencia de partidos recientes en la liga impide establecer una tendencia actual entre ambos equipos, aunque el Olympiacos llega con el respaldo de sus últimos resultados directos y una mayor trayectoria en la élite del fútbol griego.

Olympiacos 4-1 Kalamata | Copa de Grecia 2019/2020 | Octavos de final, vuelta | 15/01/2020.

| Copa de Grecia 2019/2020 | Octavos de final, vuelta | 15/01/2020. Kalamata 0-2 Olympiacos | Copa de Grecia 2019/2020 | Octavos de final, ida | 08/01/2020.

| Copa de Grecia 2019/2020 | Octavos de final, ida | 08/01/2020. Kalamata 1-0 Olympiacos | Super League 2000/2001 | Jornada 24 | 31/03/2001.

| Super League 2000/2001 | Jornada 24 | 31/03/2001. Olympiacos 5-2 Kalamata | Super League 2000/2001 | Jornada 9 | 03/12/2000.

| Super League 2000/2001 | Jornada 9 | 03/12/2000. Kalamata 1-0 Olympiacos | Super League 1999/2000 | Jornada 29 | 23/04/2000.

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 8 de la Liga de Grecia? Pronóstico y momios

De acuerdo con información de Caliente MX, el Olympiacos parte como amplio favorito para conseguir la victoria en casa ante el Kalamata FC, con una cuota de -834 para el triunfo del conjunto local. En contraste, el empate ofrece +580, mientras que una victoria del Kalamata FC alcanza un momio de +2000. Esta diferencia refleja una ventaja considerable para el Olympiacos, que aparece como la opción más probable para quedarse con los tres puntos. El equipo visitante, por su parte, afronta un panorama complicado ante un rival que cuenta con el respaldo de las cuotas para imponer condiciones y evitar una sorpresa.

En el mercado de goles, los momios también favorecen un encuentro con al menos tres anotaciones, pues el más de 2.5 goles se encuentra en -188, frente a los +140 del menos de 2.5. Esta tendencia apunta a una expectativa de mayor actividad ofensiva y abre la posibilidad de un marcador con tres tantos o más. En conjunto, las cuotas perfilan un partido favorable para el Olympiacos, con opciones de superar la barrera de los dos goles, aunque la efectividad frente al arco será clave para confirmar ese pronóstico.

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