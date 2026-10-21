Clasificación general del Clásico RCN 2026: ¿Quién se llevó el triunfo de la Etapa 5 este 21 de octubre?

Publicado por Ana María Benito

El Clásico RCN Sistecrédito 2026 disputó su quinta etapa con victoria de Kevin Castillo. Repasa cómo se desarrolló la jornada de la carrera colombiana.

Clasificación del Clásico RCN Sistecrédito 2026.
Clasificación Clásico RCN | Clásico RCN Oficial.

La quinta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026 tuvo como ganador a Kevin Castillo, corredor del Orgullo Paisa, quien se quedó con la victoria tras una exigente jornada de la ronda radial. El ciclista se destacó en el recorrido para celebrar en la meta y sumar un triunfo importante para su equipo en una de las competencias más tradicionales del calendario ciclístico colombiano.

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Clasificación de la etapa 5 en el Clásico RCN 2026, al momento

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Kevin CastilloOrgullo Paisa03:55:10
2.Adrián BustamanteGW Erco Sportfitness Envía
3.Jonathan Restrepo Orgullo Paisa
4.Jaider MuñozTeam Sistecrédito
5.Javier JamaicaNU Team
6.David GonzálezTeam Medellín
7.Andrés ArdilaTeam NU
8.Rodrigo ContrerasNU Team
9.Juan BernalANC
10.Michael MorenoEEB

Clasificación general del Clásico RCN este 21 de octubre de 2026

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Kevin CastilloOrgullo Paisa17:58:06
2.Andrés ArdilaNU Team+0:12
3.Javier JamaicaNu Colombia+0:21
4.Diego CamargoTeam Medellín+0:35
5.Wilson PeñaTeam Sistecrédito+0:39
6.Sergio HenaoNu Colombia+1:03
7.Jaider MuñozTeam Sistecrédito+1:50
8.Rodrigo ContrerasNu Colombia+3:59
9.Óscar GarzónGW Erco Sportfitness Envía
10.Édgar PinzónTeam Sistecrédito+4:58

¿Qué otros campeones de la Etapa 5 hubo en el Clásico RCN 2026?

Debemos trasladarnos hasta el 2024 cuando, justamente, Kevin Castillo ganó el título del ‘Duelo de Titanes’. En ese momento corría para el Team Sistecrédito y se impuso en la cuarta fracción, aunque también coronó otras en esa oportunidad. Aparte de él, Aldemar Reyes en 2022 también se consagró en esa jornada que fue entre Mariquita e Ibagué.

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Horario, ruta y dónde ver en vivo la siguiente Etapa del Clásico RCN 2026

El Clásico RCN Sistecrédito 2026 afrontará este jueves 22 de octubre su sexta etapa, con un recorrido de 225,2 kilómetros entre Palmira, Valle del Cauca, y el departamento de Caldas. Será una jornada exigente que podría generar cambios importantes en la clasificación general. La sexta fracción comenzará a las 9:15 a. m. desde Palmira, con un recorrido de 225,2 kilómetros hasta Caldas.

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