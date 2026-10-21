Etapa 5 Clásico RCN 2026 en vivo: resultados y posiciones de la carrera hoy 21 de octubre

Siga todas las emociones de la quinta fracción, este miércoles, que unirá caminos entre Caicedonia y Cali.

Etapa 5 del Clásico RCN, en vivo | Claro Sports

Dos corredores toman la punta del pelotón. Víctor Ocampo del Tema Medellín y Sebastián Castaño del Team Sistecrédito, son quienes ponen el ritmo. Hoy una etapa hecha para los velocistas. ¡Arranca la Etapa 5 del Clásico RCN! Comienza la quinta fracción del Clásico RCN 2026. Más de 171 kilómetros de puro ciclismo colombiano antes de llegar a la ciudad de Santiago de Cali. Desde Caicedonia se pasará por Sevilla para iniciar la subida al premio de montaña de primera categoría, el Alto de los Quesos. ¡Bienvenidos a la Etapa 5 del Clásico RCN! Se da inicio a la quinta jornada de una de las carreras más importantes del ciclismo colombiano, el Clásico RCN. Esta etapa 4 tendrá un recorrido de poco más de 171 kilómetros que se tomará el Valle del Cauca. Sumado a eso, también habrá acción en Caicedonia, Sevilla, La Uribe, Bugalagrande, Tuluá, Buga, Amaime, Palmira y Cali (sobre la Alcaldía). ¡Es día de ciclismo!

¿A qué hora arranca la Etapa 5 del Clásico RCN 2026 hoy 21 de octubre?

La quinta etapa del Clásico RCN Sistecrédito, este miércoles, tendrá lugar en el Valle del Cauca. Se estima que la fracción tenga su inicio sobre las 8:00 a.m. (hora COL) previo a la llegada a Cali. Jornada ideal para las altas velocidades en la fuga para llegar a Cali, aunque habrá una escalada de alta exigencia. Alrededor del mediodía llegaría el ganador a la capital del suroccidente colombiano.

Ruta, kilómetros y qué departamentos cruzan en el recorrido de la Etapa 5

La etapa se desarrollará únicamente en el Valle del Cauca, pero tendrá retos de todo tipo. Primeramente, habrá una subida de primera categoría en cercanías de Sevilla (Alto de Los Quesos). Luego el grupo descenderá rumbo al peaje próximo a La Paila, donde se encarrilarán en la vía que atraviesa gran parte del departamento rumbo a Cali.

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Así será el recorrido de la fracción: Caicedonia – Sevilla – La Uribe – Bugalagrande – Tuluá – Buga – Amaime – Palmira – Cali (sobre la Alcaldía).

Lista de ciclistas para la salida de la Etapa 5 del Clásico RCN hoy

Team Medellín

1. Diego Andrés Camargo Pineda.

2. Óscar Miguel Sevilla Rivera.

3. Daniel Alejandro Méndez.

4. David Alejandro González Suesca.

5. Wilmar Andrés Paredes Zapata.

6. Robigzon Leandro Oyola Oyola.

7. Walter Alejandro Vargas Álzate.

8. Víctor Alejandro Ocampo Giraldo.

9. Martín Restrepo López.

10. Yeferson Camargo Pineda.

Team Sistecrédito

11. Wilson Stiven Peña Molano.

12. Édgar Andrés Pinzón Villalba.

13. Sebastián Alexander Castaño Muñoz.

14. José Misael Urian Caro.

15. Juan Diego Hoyos Cano.

16. Juan Diego Guerrero Arias.

17. Estiven García Gómez.

18. Mauricio Zapata Arboleda.

19. Cristian Damián Vélez Riveros.

20. José Manuel Ortiz Patiño.

NU Colombia

21. Rodrigo Contreras Pinzón.

22. Sergio Luis Henao Montoya.

23. Javier Ernesto Jamaica Mejía.

24. Sebastián Henao Gómez.

25. Juan Diego Alba Bolívar.

26. Andrés Camilo Ardila Ordoñez.

27. Óscar Adalberto Quiroz Ayala.

28. Carlos Alberto Gutiérrez Ballesteros.

29. Esteban Hoyos Castro.

30. Emerson Ronaldo Gordillo Sánchez.

Orgullo Paisa

31. Kevin David Castillo Miranda.

32. Yeison Sebastián Reyes Ortega.

33. Bernardo Albeiro Suaza Arango.

34. David Santiago Gómez Marín.

35. Alejandro Osorio Carvajal.

36. Juan Felipe Osorio Arboleda.

37. Jhonatan Restrepo Valencia.

38. Juan Pablo Colmenares Gómez.

39. David Rodas Aguirre.

40. José Miguel Aristizábal Tobón.

Team Garroteros

41. Daniel Fernando Rey Landazábal.

42. Sebastián Vélez Naranjo.

43. Nicolás Guzmán Macías.

44. David Andrés Figueroa Rincón.

45. Juan Esteban Bravo Blanco.

46. Miller Alexander Hurtado Martínez.

47. Farid Giovanny Bohórquez Puentes.

48. Sergio Osorio Arroyave.

49. David Guillermo Meneses León.

50. Kevin Fernando Serrano Barroso.

Funrv Vima Machine

51. Jhoan Stiven Marín Vega.

52. Santiago Vélez Vergara.

53. Jhon Eduard Patiño Reyes.

54. Gabriel Andrés Corrales Ramos.

55. Keiner Steef Montoya Álzate.

56. José Luis Ávila Cruz.

57. Juan Pablo González Ortiz.

58. Juan Manuel Aristizábal Apolinar.

59. Andrés Camilo López Moncada.

60. Juan David Marín Rivera.

Aguardiente Néctar – Cundinamarca

61. Juan Sebastián Sáenz Marín.

62. Marlon David Garzón Herrera.

63. Carlos Erney Mayorca Beltrán.

64. Hernán Darío Gómez Joya.

65. Juan David Forero Sastoque.

66. Juan David Bernal Rincón.

67. José Luis Morales Castiblanco.

68. Giovanny Steban Lizca Carpeta.

69. Kevin Santiago Laitón Torres.

70. Juan Esteban González Acosta.

Team Boyacá es para vivirla

71. Yeferson Johani Olivares.

72. Camilo Alfonso Álvarez Cuy.

73. David Sebastián Riaño Pineda.

74. Juan Diego Estupiñán Díaz.

75. David Fernando Umba Poveda.

76. Yeison Sebastián Cruz Arias.

77. Johan Sneider Hernández.

78. Miller Esteban Plazas.

Fuerzas Armadas

81. Luis Miguel Socha Rojas.

82. Neyder Yesid Porras Porras.

83. Jack Brandon Vargas Herrera.

84. Erick Santiago Muriel Díaz.

85. Cristian Darío Maldonado Maldonado.

86. Jerson David Riaño Chaparro.

87. Carlos Andrés Guerra Cardona.

88. Jhon Fredy Ávila Caro.

SHC Cycling Team

91. William Andrés Guasca Cristancho.

92. Cristian Camilo Torres Calderón.

93. José Alejandro Ortega Albarracín.

94. Andrés Sebastián Umbarila.

95. Brandon Yesid Urrego Vergara.

96. Camilo Monroy Samper.

97. Julián David Sánchez Rodríguez.

98. Ricardo Yepes Rodríguez.

99. Jaider Alexis Benavides Cárdenas.

100. Julián David Barreto Bejarano.

EBSA Empresa de Energía de Boyacá

101. Rafael Steven Pineda Pineda.

102. Juan Pablo Restrepo Herrera.

103. Brayan Estiven Molano Alvarado.

104. Edwin Alejandro Patiño Bello.

105. Juan David Zuluaga Cardona.

106. Michael Armando Moreno Moreno.

107. Samuel Martínez Jiménez.

108. Diego Armando Soraca Cabezas.

GW Erco Sportfitness Envía

111. Óscar Santiago Garzón.

112. Adrián Camilo Bustamante.

113. Juan Carlos López Moreno.

114. Brandon Alejandro Rojas.

115. Yonatan Andrés Castro Ibáñez.

116. Daniel Felipe Carvajal.

117. Ángel Alexander Gil Sánchez.

118. Felipe Bravo Pareja.

119. Freddy Alejandro Ávila.

120. Jefferson Armando Ruiz Acuña.

FTB Celucambio

121. Santiago Escudero.

122. Rosmin Joel Barón Pérez.

123. Juan Sánchez.

124. Sebastián Aguja.

125. Gabriel Hernández Cogollos.

126. Johan Felipe Vergara Rodríguez.

127. José Manuel Castro Vásquez.

128. Andair Ramírez González.

CRIC Nacional

131. Edwar Rondón Buitrago.

132. Adrián Alejandro Cuetocue Pístala.

133. Juan Manuel Viveros Cotaza.

134. Brayan Fernando Ruiz Conejo.

135. Jorge Luis Rojas Mejía.

136. Fabián Alejandro Penagos Nuscúe.

137. Víctor Hugo Valencia Peña.

138. Jhon Anderson Manquillo Calapsu.

139. Diego Andrés Benavides Nati.

140. Leison Damián Maca Viveros.

Team Fundecom Tour & Nativa KOM

141. Esneider Arley Báez Vanegas.

142. Saúl Burgos Díaz.

143. Cristian Villamil.

144. Alejandro Morales Ospina.

145. Juan Felipe Medina Torres.

146. Mario Castaño.

147. Jorge Rincón Albarracín.

148. Michael Suárez Guerrero.

149. Esteban Cuartas Betancur.

150. Santiago Hernández Bernal.

Chía ciudad de la Luna

151. Jerson David Arias Torres.

152. Cristian Felipe Pérez Hincapié.

153. José Daniel Bolívar Guevara.

154. Manuel Fernando Gualteros.

155. Tomás Saldarriaga Berdugo.

156. Esteban Jaramillo García.

157. Andrés Santiago Silva.

158. Fidel Camilo Alvis Tovar.

159. Yerson Eduardo Sánchez.

160. Juan Manuel Hernández.

Tolima es pasión

161. Juan Camilo Espitia Castañeda.

162. Emilio Echavarría Bustamante.

163. Diego Fernando Cuervo Niño.

164. Juan Pablo Sossa Sánchez.

165. Daniel Steven Arévalo Hernández.

166. Moisés Camelo Laguna.

167. Kevin Nazario Arango Fuentes.

168. Diego Fernando Vargas Reina.

169. Yesid Camilo Novoa Jaramillo.

170. Diego Andrés Benavides Nati

¿Quiénes son los favoritos de la Etapa 5 y por qué?

En teoría hay reservas para que los líderes de la clasificación general batallen de “tú a tú” como en la subida de La Línea. Todo indica que nombres como Wilmar Paredes (Team Medellín EPM) y Alejandro ‘Pony’ Osorio (Orgullo Paisa) se perfilen como los favoritos. Es muy factible que la fuga llegue consolidada en la ‘Sucursal del Cielo’.

¿Dónde ver en vivo el Clásico RCN 2026 por TV y online?

A través del canal de YouTube de Deportes RCN podrá seguir de principio a fin las emociones del certamen. Inicialmente habrá una señal de audio, pero a medida de que avance la jornada, se hará conexión con video para detallar el final de la carrera en la misma plataforma. De todas maneras, a través de Claro Sports podrá seguir el minuto a minuto de cada etapa.

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