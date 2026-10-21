Real Madrid vs Leipzig en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 21 de octubre

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Real Madrid vs Leipzig: antecedentes y resultados en la Champions League

Real Madrid y RB Leipzig se han enfrentado en cuatro ocasiones dentro de la UEFA Champions League, con un balance favorable para el conjunto español de dos victorias, un empate y una derrota. Su primer enfrentamiento ocurrió en la fase de grupos de la temporada 2022-23, cuando los merengues se impusieron 2-0 en el Santiago Bernabéu, con goles de Federico Valverde y Marco Asensio. Sin embargo, el equipo alemán tomó revancha en el partido de vuelta, al conseguir una victoria de 3-2 en Leipzig, con anotaciones de Josko Gvardiol, Christopher Nkunku y Timo Werner.

La última vez que ambos equipos se encontraron fue en los octavos de final de la Champions League 2023-24, eliminatoria en la que el Real Madrid consiguió su clasificación a cuartos de final. En el partido de ida, disputado en Alemania, los españoles ganaron 1-0 gracias a un gol de Brahim Díaz. Posteriormente, en el Santiago Bernabéu, empataron 1-1 con anotaciones de Vinicius Júnior y Willi Orban, resultado que permitió al conjunto blanco avanzar con un marcador global de 2-1.

El Real Madrid llega al quinto enfrentamiento entre ambos clubes con seis goles a favor y cuatro en contra en sus antecedentes directos. Además, los merengues solamente han perdido uno de sus últimos 13 partidos de fase de grupos o fase de liga ante equipos alemanes, con ocho victorias y cuatro empates. Por su parte, el Leipzig acumula tres encuentros consecutivos sin ganar frente a clubes españoles, por lo que buscará romper esa racha en su visita al Santiago Bernabéu.