Real Madrid vs Leipzig en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 21 de octubre
El conjunto merengue buscará su tercera victoria consecutiva para meterse entre los ocho mejores lugares, que cuentan con el boleto directo a octavos de final
Así luce el Santiago Bernabéu
Kylian Mbappé, cerca de los 100 goles con el Real Madrid
Kylian Mbappé se encuentra a solo tres goles de alcanzar las 100 anotaciones con el Real Madrid, después de registrar 97 tantos en 114 partidos disputados con la camiseta blanca. El delantero francés también continúa aumentando sus registros en la Champions League, competición en la que, durante la segunda jornada de la presente edición, se convirtió en el jugador número 57 en alcanzar los 100 encuentros disputados. Con 72 goles en ese centenar de partidos, únicamente Robert Lewandowski (81) y Lionel Messi (77) habían conseguido más anotaciones al llegar a esa cifra. Además, Mbappé acumula cuatro partidos consecutivos marcando en la Champions League, una racha que buscará extender en el enfrentamiento ante el Leipzig.
Martín Demichelis sobre Yan Diomande
“Si el Madrid apostó por él es porque ha visto lo que hizo la temporada pasada en el Leipzig. El fútbol hoy por hoy tiene tendencia a buscar extremos desequilibrantes y Diomande es de esos”.
Este miércoles ante Diomande buscará ante el Leipzig su primer tanto en esta UEFA Champions League. El extremo ya ha marcado dos tantos en la liga española (uno ante el Sevilla este fin de semana), pero aún no se ha estrenado como blanco en la máxima competición continental.
Real Madrid vs Leipzig: antecedentes y resultados en la Champions League
Real Madrid y RB Leipzig se han enfrentado en cuatro ocasiones dentro de la UEFA Champions League, con un balance favorable para el conjunto español de dos victorias, un empate y una derrota. Su primer enfrentamiento ocurrió en la fase de grupos de la temporada 2022-23, cuando los merengues se impusieron 2-0 en el Santiago Bernabéu, con goles de Federico Valverde y Marco Asensio. Sin embargo, el equipo alemán tomó revancha en el partido de vuelta, al conseguir una victoria de 3-2 en Leipzig, con anotaciones de Josko Gvardiol, Christopher Nkunku y Timo Werner.
La última vez que ambos equipos se encontraron fue en los octavos de final de la Champions League 2023-24, eliminatoria en la que el Real Madrid consiguió su clasificación a cuartos de final. En el partido de ida, disputado en Alemania, los españoles ganaron 1-0 gracias a un gol de Brahim Díaz. Posteriormente, en el Santiago Bernabéu, empataron 1-1 con anotaciones de Vinicius Júnior y Willi Orban, resultado que permitió al conjunto blanco avanzar con un marcador global de 2-1.
El Real Madrid llega al quinto enfrentamiento entre ambos clubes con seis goles a favor y cuatro en contra en sus antecedentes directos. Además, los merengues solamente han perdido uno de sus últimos 13 partidos de fase de grupos o fase de liga ante equipos alemanes, con ocho victorias y cuatro empates. Por su parte, el Leipzig acumula tres encuentros consecutivos sin ganar frente a clubes españoles, por lo que buscará romper esa racha en su visita al Santiago Bernabéu.
Real Madrid vs Leipzig, en vivo
El Real Madrid recibe al RB Leipzig este miércoles 21 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. El conjunto merengue, dirigido por José Mourinho, llega con paso perfecto después de sus victorias ante el Inter y la Roma, resultados que le permiten sumar seis puntos y ocupar la novena posición de la clasificación. Ahora buscará su tercer triunfo consecutivo para meterse entre los ocho primeros lugares, que otorgan el boleto directo a los octavos de final.
Por su parte, el RB Leipzig de Martín Demichelis se presenta con tres unidades en el puesto 23, después de perder ante el Como y superar al PSV Eindhoven. El equipo alemán necesita sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación, aunque llega después de sufrir una derrota de 6-1 ante el Bayern Munich en la Bundesliga. Sigue todas las acciones del Real Madrid vs Leipzig en nuestro minuto a minuto, con las alineaciones, los goles, las jugadas destacadas y el resultado de este enfrentamiento de la Champions League.
¿A qué hora juegan Real Madrid vs Leipzig hoy 21 de octubre en Champions League 2026?
El partido entre Real Madrid y RB Leipzig comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, este miércoles 21 de octubre de 2026. El escenario será el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España, donde el encuentro arrancará a las 21:00 horas locales.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 3 del Champions League 2026?
El enfrentamiento entre Real Madrid y RB Leipzig se podrá ver en México a través de FOX One, plataforma que ofrecerá la transmisión en vivo del compromiso correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga. Además, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto con las principales acciones, goles, cambios y resultado del partido.
Alineaciones del Real Madrid vs Leipzig, al momento
A falta de que ambos clubes confirmen sus alineaciones oficiales, estos son los posibles once titulares para el encuentro de la Champions League:
Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Yan Diomandé, Jude Bellingham, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.
RB Leipzig: Maarten Vandevoordt; Ridle Baku, Willi Orban, Castello Lukeba, David Raum; Ezechiel Banzuzi, Neil El Aynaoui, Brajan Gruda, Christopher Nkunku, Antonio Nusa y Rômulo.
Las alineaciones oficiales se darán a conocer antes del inicio del encuentro.