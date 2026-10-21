¿Quiénes son los grandes favoritos para ganar el Clásico RCN Sistecrédito 2026?

Conoce a los seis ciclistas que buscan el título del Clásico RCN Sistecrédito 2026, con Diego Camargo como campeón defensor y Camilo Ardila como líder.

Favorito a ganar el Clásico RCN | Clásico RCN Oficial.

La lucha por el título del Clásico RCN Sistecrédito 2026 comienza a tomar forma con varios nombres que aparecen como candidatos a conquistar una de las carreras más importantes del calendario ciclístico colombiano. El campeón defensor, Diego Camargo, parte como uno de los principales referentes, aunque tendrá rivales de peso como Rodrigo Contreras, Wilson Peña y Camilo Andrés Ardila, quien asumió el liderato tras una destacada actuación en la cuarta etapa.

La competencia reúne a corredores con experiencia en pruebas por etapas, especialistas en la contrarreloj y escaladores que buscarán marcar diferencias en los recorridos más exigentes. Con la clasificación general en disputa, cada jornada será determinante para definir quién tiene las mejores opciones de llegar a lo más alto del podio.

Diego Camargo, el campeón defensor

Diego Camargo (Team Medellín-EPM) aparece como uno de los grandes favoritos para repetir el título. El corredor llega con el respaldo de su victoria en la Vuelta a Colombia 2026 y la confianza de haber conquistado la edición anterior del Clásico RCN. Su experiencia y capacidad para responder en diferentes terrenos lo convierten en un rival difícil de superar.

En su equipo también destaca el español Óscar Sevilla,un ciclista experimentado que aporta conocimiento de carrera y liderazgo estratégico. Su presencia puede ser importante en las jornadas decisivas, tanto para respaldar a Camargo como para aprovechar las oportunidades que se presenten durante la competencia.

Rodrigo Contreras y Wilson Peña, rivales de peso

Otro de los nombres que concentra la atención es Rodrigo Contreras (NU Colombia). Reconocido por sus condiciones en la contrarreloj, el ciclista también tiene argumentos para competir en recorridos de media y alta montaña. Su regularidad será uno de los factores que pueden mantenerlo en la pelea por la clasificación general.

Por su parte, Wilson Peña (Team Sistecrédito) buscará aprovechar su fortaleza en los ascensos prolongados para luchar por el título. El corredor representa una de las principales cartas de su escuadra y tendrá el desafío de transformar sus condiciones como escalador en diferencias importantes frente a sus principales rivales.

Camilo Andrés Ardila y Kevin Castillo, a la caza del título

Camilo Andrés Ardila (NU Colombia) se metió de lleno en la disputa por el campeonato después de imponerse en la cuarta etapa, una jornada de alta montaña en la que mostró sus condiciones para afrontar los terrenos más exigentes. Su ascenso al liderato lo convierte en uno de los hombres a seguir y lo obliga a defender su posición ante los ataques de los demás candidatos.

A la lista se suma Kevin Castillo (Orgullo Paisa), un joven escalador que sobresale por su explosividad y capacidad para responder en los ascensos. Su presencia entre los aspirantes añade un ingrediente de incertidumbre a la carrera, pues puede aprovechar las etapas de montaña para acercarse a los primeros puestos.

Con estos seis nombres en el radar, el Clásico RCN Sistecrédito 2026 promete una disputa exigente por la clasificación general. Camargo intentará defender su corona, mientras Contreras, Peña, Ardila, Sevilla y Castillo buscarán aprovechar sus fortalezas para quedarse con el triunfo. La montaña y la regularidad serán factores determinantes para establecer quién tiene los argumentos necesarios para conquistar el título.

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