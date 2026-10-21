Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 3

El equipo de Mateo Chávez visita al conjunto armeno en busca de su segunda victoria del torneo europeo. Sigue el resultado y goles al momento

Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar, en vivo la UEFA Europa League 2026 | Claro Sports

Ararat-Armenia recibe al AZ Alkmaar de Mateo Chávez este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-27. El encuentro se disputará en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan, en Ereván, Armenia, con dos equipos que llegan con necesidades distintas después de sus primeros compromisos del torneo.

El conjunto armenio ocupa el antepenúltimo lugar de la clasificación con cero puntos después de dos derrotas, mientras que el AZ Alkmaar aparece en el sitio 20 con tres unidades, producto de un triunfo y un descalabro. El partido podrá seguirse en vivo y en directo a través de Claro Sports Premium.

¿A qué hora inicia la transmisión del Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar el 22 de octubre?

El Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar comenzará a las 10:45 horas, tiempo del centro de México, este jueves 22 de octubre de 2026. La cita corresponde a la tercera fecha de la fase de liga y representa una nueva oportunidad para que el cuadro local consiga sus primeros puntos, mientras que los neerlandeses buscarán sumar su segunda victoria.

Antecedentes y últimos resultados del Ararat-Armenia y AZ Alkmaar en la Europa League 2026

Ararat-Armenia perdió 4-1 ante Sparta Praga en su debut y posteriormente cayó 3-1 frente al Jagiellonia, resultados que lo mantienen sin unidades. AZ Alkmaar, por su parte, comenzó con una derrota 1-0 contra Sunderland y después reaccionó con una victoria 2-1 sobre Hapoel Beer Sheva para llegar a tres puntos.

El duelo en Ereván tendrá además un dato particular: Ararat-Armenia y AZ Alkmaar nunca se han enfrentado en una competición oficial. El partido de la jornada 3 será, por tanto, el primer antecedente registrado entre ambos clubes en torneos UEFA.

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