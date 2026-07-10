De los “tanques de hierro” de Lucho Herrera a las plumas de carbono de hoy: ¿Cuánto pesa una bici Tour de Francia?

Damos una mirada profunda a los distintos cambios que se han dado en las bicicletas de la carrera más importante del WorldTour.

Bicicletas del UAE Team Emirates en el Tour de Francia | Reuters

Los seguidores del ciclismo están pendientes de las emociones del Tour de Francia, carrera que apenas va culminando su primera semana. No obstante, a muchos de ellos les gusta estar informados también sobre las distintas bicicletas que usan los corredores en las etapas de la ‘Grande Boucle’, las cuales son la herramienta infaltable de los pedalistas.

¿Cuánto pesa una bicicleta en el Tour de Francia? Esta es la regla más estricta de la UCI

La Unión Ciclista Internacional, que es la máxima autoridad del deporte de las bielas, hace ya unos años estableció que el peso de las bicis para esta competencia debe ser de 6,8 kilogramos como mínimo. Se debe mencionar que en esa norma entran tanto las de ruta como las de contrarreloj, sea individual o por equipos.

¿Cómo fue la evolución de las bicis en el Tour de Francia?

Debemos remontarnos casi que al año 1900 a los inicios del Tour, época en la cual los ciclistas competían en bicicletas con piñón fijo y con marcos de hierro o acero fundido. Esos modelos no tenían cambios y llegaban a pesar entre 13 y 15 kg, con la salvedad que algunas tenían doble piñón, uno a cada lado de la rueda, pero eran los mismos pedalistas quienes debían bajarse y hacer el cambio dependiendo de si iban en plano o ascenso.

En 1937 la organización de la ronda francesa permitió la incorporación de los cambios y eso fue un boom para la estrategia de los equipos, ya que se podían hacer por medio de palancas unidas al marco sin tener que desmontar la rueda. Entre 1950 y 1980 el acero seguía mandando la parada, pero se logró tener tuberías más sofisticadas que permitían menor peso.

Además de eso, componentes de aluminio para los platos, bielas, frenos y manubrios fueron otras de las novedades. Posteriormente se empezó a involucrar el sistema de aerodinámica en complementos como el casco y los manubrios, lo que permitía avanzar de mejor manera en etapas con mucho viento y por supuesto en las contrarreloj.

De los 90’s hacia acá ya llegaron marcos elaborados en carbono, un material versátil y que quita mucho peso a las bicicletas. El aluminio y el titanio fueron otros materiales que se usaron en busca de avanzar en ese sentido. Hoy en día ya hay sistemas de cambios inalámbricos, dejando atrás los de cable o guaya. Frenos de disco hidráulicos y llantas más anchas (de 28mm o más) son otras mejoras que se dieron con el pasar del tiempo.

¿Cuánto pesaban las bicis antes? Esto tenía que mover Lucho Herrera para coronar el Alpe d’Huez

Lucho Herrera coronó el Alpe d’Huez el 16 de julio de 1984 e hizo historia para el ciclismo colombiano al ganar por primera vez una etapa para el país. Para ese entonces ya las bicicletas no tenían tanto peso como en los primeros años del Tour, pues ya estaban por debajo de los 10 kilos.

Vale la pena mencionar que el ‘Cafetero’ usó en aquella ocasión una bicicleta de aluminio anodizado, algo que se podría decir fue ingenioso y revolucionario. A diferencia de las bicicletas hoy en día, Lucho Herrera ascendió ese mítico puerto con una diferencia de dos o tres kilos más.

¿Quién fue Luis Alberto “Lucho” Herrera y por qué le llamaban el “Jardinerito de Fusagasugá”?

Lucho Herrera es una de las glorias del ciclismo colombiano y latinoamericano y fue uno de los corredores que puso en la órbita del mundo al continente. Junto a Fabio Parra, lideró la mítica generación de los “escarabajos colombianos” que asombró al público europeo por su capacidad para destrozar a los grandes capos del pelotón en la alta montaña.

Entre sus logros más importantes está el título de la Vuelta a España en 1987, convirtiéndose así en el primer latino en ganar una de las tres denominadas grandes. También consiguió hacerse con la camiseta de la montaña en esas tres carreras, además de su triunfo en el Alpe d’Huez en 1984 y aquella fracción que ganó en el Tour de 1985 cuando sufrió una dura caída, quedó con el rostro ensangrentado, se volvió a subir en su bicicleta y pasó la meta primero.

En cuanto al apodo de ‘Jardinerito’, tiene que ver por ser natalicio de Fusagasugá. A este municipio le dicen ‘Ciudad Jardín’ y ahí empezó todo. También se dice que junto a su familia se dedicaba a la jardinería, otro aspecto que motivó ese sobrenombre. Por último, cuando se empezó a destacar en el mundo, la prensa lo empezó a llamar así en honor a sus raíces.

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