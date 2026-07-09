Gignac sigue su gira de rockstar en el Mundial 2026 y protagoniza emotivo momento con Mbappé

El delantero francés continúa presente en la Copa del Mundo como invitado especial y se ha reencontrado con figuras del fútbol internacional

Gignac disfruta del Mundial 2026 | 10apg, Captura

André-Pierre Gignac continúa como uno de los personajes que más atención han generado fuera de las canchas durante el Mundial 2026. El histórico delantero de Tigres ha aprovechado su presencia en la Copa del Mundo para reencontrarse con figuras del fútbol internacional y vivir distintos momentos junto a leyendas del deporte.

Su aparición más reciente ocurrió en el partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos en el Estadio Boston, donde protagonizó un encuentro especial con Kylian Mbappé. Antes del inicio del partido, el atacante francés se acercó a Gignac para saludarlo y ambos intercambiaron un abrazo que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

¡Saludo entre grandes! 🤝😮‍💨



Mbappé y Gignac se vieron previo al Francia vs Marruecos en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ 😌#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca



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La relación entre ambos jugadores tiene como punto de conexión la selección francesa. Gignac fue internacional con Les Bleus, disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 y también participó en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, con un registro de 36 partidos y siete goles con el combinado nacional.

Durante el Mundial 2026, Gignac ha sido visto junto a distintas figuras del fútbol mundial. Uno de los momentos que compartió fue durante el partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo, donde apareció junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el duelo entre Túnez y Japón disputado en el Estadio Monterrey.

Gignac junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA | 10apg

El exjugador de Tigres también compartió imágenes junto a campeones y referentes históricos como Davor Suker, Hristo Stoichkov y Siphiwe Tshabalala. Además, fue protagonista en el último partido de Monterrey como sede, cuando llevó el balón oficial Trionda para el encuentro entre Países Bajos y Marruecos en los dieciseisavos de final, donde volvió a coincidir con Infantino y con el exdefensor español Carles Puyol.

Gignac también convivió con Carles Puyol | 10apg

La presencia de Gignac también llegó al Estadio Azteca para el partido de octavos de final entre México e Inglaterra. En sus redes sociales publicó fotografías junto a Jorge Campos, Pierluigi Collina e Iker Casillas, además de portar una camiseta de la selección mexicana durante su visita al inmueble.

Gignac y Jorge Campos en el México vs Inglaterra | 10apg

El francés también ha mostrado cercanía con otras grandes figuras del fútbol. En sus redes sociales compartió una imagen junto a Lionel Messi con el mensaje: “De otra galaxia, genio Lionel Messi”, en una fotografía correspondiente a otro momento, pero relacionada con el Mundial 2026 debido a que la publicó el día que Argentina eliminó a Cabo Verde con un gol de Leo.

Mientras disfruta de la Copa del Mundo, el futuro profesional de Gignac todavía no está definido. El delantero terminó su contrato con Tigres y ambas partes decidieron no continuar la relación laboral, por lo que actualmente se mantiene entrenando por su cuenta mientras analiza sus siguientes pasos.

Gignac llegó a Tigres en 2015 y se convirtió en el máximo goleador en la historia del club. Durante su etapa con los universitarios disputó más de 430 partidos oficiales, superó los 220 goles y conquistó cinco títulos de Liga MX, una Liga de Campeones de Concacaf, tres Campeón de Campeones y dos Campeones Cup. Ahora, mientras define si continuará su carrera como futbolista o iniciará una nueva etapa, el francés mantiene su presencia en el Mundial 2026 rodeado de figuras del deporte.

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