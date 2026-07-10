Anthony Gordon revela qué sintió tras el “fuck you” de Javier Aguirre: “es un tipo gracioso”

El atacante recordó el momento con el ‘Vasco’ en el México vs Inglaterra y explicó que tomó con humor el “fuck you” del técnico mexicano

El jugador del Barcelona tuvo un particular encuentro con el exentrenador | Reuters

El cruce entre Javier Aguirre y Anthony Gordon durante el partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026 se convirtió en una de las imágenes más comentadas del encuentro. El entrenador mexicano protagonizó un momento inesperado con el atacante inglés, quien posteriormente explicó el significado que le dio a la frase que recibió desde la zona técnica.

Durante el duelo de octavos de final, las cámaras de FIFA captaron cuando Aguirre se acercó a la línea de banda y le gritó al futbolista inglés: “Hey, Gordon, fuck you!”. La escena generó comentarios en redes sociales, aunque ambos protagonistas reaccionaron con risas y el momento quedó como una interacción dentro del ambiente competitivo del partido.

Gordon habló sobre ese episodio en una entrevista con el Daily Mail y explicó que no interpretó la frase como una ofensa, sino como una reacción del técnico mexicano después de una acción dentro del campo. El jugador señaló que el contexto del partido y la forma en que ocurrió la situación hicieron que lo tomara con naturalidad.

Anthony Gordon explica el comentario de Javier Aguirre

El futbolista inglés recordó que el intercambio ocurrió después de una jugada en la que logró superar a un defensor mexicano por la banda. Para Gordon, la reacción de Aguirre fue una muestra de la intensidad del encuentro y de la personalidad del entrenador mexicano durante los 90 minutos. “Con todo el calor y la tensión alrededor del partido, fue un poco divertido. Acababa de superar al lateral por la línea, así que fue un cumplido. ¡Así fue como lo tomé de todos modos!”, explicó Gordon al Daily Mail.

El extremo añadió que Aguirre mantuvo una comunicación constante con los futbolistas ingleses durante el partido, especialmente con él y Jude Bellingham, por lo que consideró que la frase formó parte del intercambio habitual que existe dentro del terreno de juego. “Es un tipo gracioso. Estuvo hablándome a mí y a Jude durante todo el partido. ¡Me gustó!”, declaró el atacante inglés sobre el entrenador mexicano.

El encuentro entre México e Inglaterra terminó con victoria inglesa por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026, resultado que dejó fuera al conjunto mexicano del torneo. Gordon tuvo participación importante en el duelo y fue parte de las acciones ofensivas de su selección durante el partido.

Más allá del resultado, la escena entre Aguirre y Gordon quedó registrada como uno de los momentos particulares de la Copa del Mundo, al mostrar una interacción de confianza entre un entrenador y un futbolista rival en medio de un partido de eliminación directa.

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