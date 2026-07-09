¿El duelo duró poco? Pogacar da un golpe casi definitivo a Vingegaard en la primera semana del Tour

El campeón del mundo dio un golpe de autoridad en el Tour de Francia, dominó la primera gran etapa de montaña y amplió su ventaja sobre Jonas Vingegaard en la sexta etapa.

Tadej Pogacar vs Jonas Vingegaard | Loic VENANCE / AFP.

La sexta etapa del Tour de Francia 2026 dejó una imagen que puede marcar el rumbo de toda la carrera. Tadej Pogacar volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y lanzó un ataque demoledor a 42 kilómetros de la meta, en las exigentes rampas del Tourmalet, para quedarse con una victoria incontestable. El campeón del mundo no solo ganó la fracción, sino que también envió un mensaje contundente a todos sus rivales, especialmente a Jonas Vingegaard.

Pogacar rompe la carrera desde la primera gran montaña

El esloveno del UAE Team Emirates decidió acelerar cuando todavía restaba mucho recorrido por delante, una apuesta que pocos corredores pueden sostener. Sin embargo, Pogacar convirtió ese movimiento en una auténtica exhibición de fuerza, resistencia y confianza. Ningún rival pudo seguir su ritmo y, con el paso de los kilómetros, la diferencia fue creciendo hasta cruzar la meta con una ventaja que sacudió por completo la clasificación general.

El gran perjudicado fue Jonas Vingegaard. El danés, que llegaba como el principal candidato para discutirle el título, cedió 2 minutos y 38 segundos frente a Pogacar. Aunque mostró un buen nivel físico y nunca dejó de luchar, la sensación fue que simplemente se encontró con un rival que hoy está varios escalones por encima del resto del pelotón. En apenas la primera gran jornada de montaña, el Tour parece haber tomado un dueño.

El poder del UAE Team Emirates hace aún más fuerte al campeón

Más allá del extraordinario nivel individual de Pogacar, el UAE Team Emirates continúa demostrando que cuenta con la estructura más sólida del ciclismo mundial. El conjunto emiratí controló la etapa de principio a fin y permitió que su líder lanzara el ataque en el momento perfecto, respaldado por un bloque que volvió a marcar diferencias sobre el resto de los equipos.

Uno de los nombres propios dentro de esa fortaleza colectiva es el mexicano Isaac del Toro. El joven corredor volvió a responder cuando más lo necesitó su escuadra y confirmó que es mucho más que un simple gregario. De mantener este rendimiento, incluso podría convertirse en el principal candidato para disputar el segundo lugar de la clasificación general frente a Vingegaard, un escenario que refleja el enorme dominio que ejerce actualmente el UAE Team Emirates.

Isaac del Toro es cuarto en la clasificación general | Reuters.

Con una diferencia superior a los dos minutos cuando todavía queda buena parte del Tour por disputarse, la sensación es que Pogacar ha dado un golpe psicológico tan fuerte como deportivo. La carrera aún no ha terminado y el ciclismo ha demostrado que cualquier imprevisto puede cambiar la historia, pero el esloveno ha dejado claro que, si mantiene este nivel, solo una circunstancia extraordinaria podría impedir que vuelva a conquistar el maillot amarillo en París.

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