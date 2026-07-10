Noruega vs Inglaterra, en vivo: horario y dónde mirar en Guatemala a Erling Haaland en el Mundial 2026

Un auténtico partidazo por un lugar en semifinales.

Haaland y Kane, protagonistas de la jornada. (Reuters)

Este sábado 11 de julio, en en el Estadio Miami, el de los Dolphins de la NFL y los Hurricanes de la NCAA, los seleccionados de Noruega e Inglaterra se miden en partido válido por los cuartos de final del Mundial 2026. Si bien los ingleses llegan con la chapa de favoritos, por pasado e incluso presente, tendrán por delante a la fuerza vikinga que busca hacer historia.

Luego de superar al elenco brasileño de la mano de un Haaland extraordinario, autor de los dos goles para el 2-1, los noruegos se animan a soñar en grande y afrontan una instancia inédita en cuanto a su historia mundialista, mientras que los ingleses, que debieron trabajar muchísimo para superar a México, llegan con la ilusión de repetir lo que en 2018 cuando llegaron a semifinales.

Erling Braut Haaland en el Mundial 2026: horario y dónde mirar el Noruega vs Inglaterra en Guatemala

Noruega e Inglaterra se enfrentarán este sábado 11 de julio en el marco de la los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro marcará la continuidad en la fase de eliminación para el equipo de Tuchel, que tiene como principal figura a Harry Kane, autor de seis goles en lo que va del torneo. El compromiso se disputará a las 14:00 horas de Guatemala.

¿Quién transmite el Mundial 2026 en Guatemala? Canales de TV y streaming

Los aficionados en Guatemala podrán seguir toda la actividad del Mundial 2026 a través de distintas plataformas de televisión y streaming. Durante la fase de grupos, TIGO Sports transmite todos los partidos del torneo, mientras que una selección de encuentros también se podrá ver por FOX y por las señales de Canal 3, Canal 7, Canal 11 y Canal 13 de Albavisión. Para este encuentro en particular, el Francia vs Suecia estará disponible en TIGO Sports.

¿Cómo llegan Noruega vs Inglaterra y quién es favorito para semifinales del Mundial 2026?

Noruega llega a esta instancia de cuartos de final por primera vez en su historia, algo que consiguió tras superar en octavos a Brasil por 2 a 1 en un partido que sin dudas significó a la fecha, el resultado más importante del fútbol noruego a nivel selecciones. Por su parte, los ingleses superaron en octavos a uno de los locales, el combinado mexicano ante el que tuvo que batallar mucho para poder vencerlo.

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