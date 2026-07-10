Luis de la Fuente no piensa en francia: “En nuestra cabeza solo está el partido ante Bélgica”

El entrenador de España explicó sus decisiones para la alineación y habló de lo mostrado por Lamine Yamal ante Portugal

Luis de la Fuente habla previo al duelo ante Bélgica | Reuters

La selección de España continúa su preparación para enfrentar a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026 el viernes 10 de julio. Su entrenador, Luis de la Fuente, habló en conferencia de prensa sobre la planificación del encuentro, la posibilidad de realizar cambios en la alineación y el momento que atraviesa el equipo en el torneo.

El técnico español aseguró que la prioridad del grupo está enfocada únicamente en el duelo ante Bélgica y descartó que el posible cruce de semifinales ante Francia sea un tema dentro del vestidor.

“Solo está en nuestra cabeza el partido ante Bélgica, como aficionados podemos hablar de ello, pero como profesionales no. Sí nos ha dado tiempo de verlo y creo que ha sido superior Francia ante Marruecos. Nuestras sensaciones son buenas, de un equipo que mejora partido a partido. Estamos preparados para un partido que va a ser durísimo”, comentó.

De cara el duelo ante Bélgica, el estratega señaló que la elección de los futbolistas que participan en cada partido depende de las necesidades del encuentro.

“Hacer una alineación y una convocatoria es el trabajo más difícil, porque cada partido es diferente y teniendo jugadores de un nivel altísimo, los jugadores no tienen las mismas características. Se hace analizando al rival y a partir de ahí componemos un once para jugar mejor que el rival, y si se llega a producir un cambio no es un castigo para el jugador que se queda fuera”, agregó.

De la Fuente recordó que llegar a esta instancia del Mundial requiere trabajo durante todo el torneo. “Llegar hasta cuartos no es nada fácil, aquí no regala nadie nada, todo se consigue a base de mucho trabajo y hacer las cosas bien, tener los jugadores sanos, elegir entre 26 futbolistas”, declaró.

El entrenador español también habló sobre la importancia de contar con seguridad en la portería y comparó el papel que tienen jugadores como Unai Simón y Thibaut Courtois. “Es una posición muy específica, un gran equipo se construye desde un buen portero. Tener un buen portero te da mucha tranquilidad”, explicó.

Sobre Lamine Yamal, el entrenador habló del crecimiento del joven futbolista después del partido ante Portugal y señaló que debe mantener la calma para seguir evolucionando.

“Si ven la motivación que tiene Lamine es muy peligroso para los rivales, pero debemos calmarle para que no se convierta en ansiedad y lo mejor está por llegar porque no ha dado el paso de brillantez que esperamos”, mencionó.

De la Fuente explicó que el extremo tuvo una labor importante en el encuentro ante Portugal, incluso con responsabilidades defensivas. “El otro día fue un escenario que tuvo que trabajar en defensa hasta que lo reventó y tuvo que ser sustituido, hizo un gran ejercicio de madurez y estamos esperando su nivel ofensivo”, señaló.

Finalmente, el entrenador español también dedicó palabras a Lionel Messi por su trayectoria y compromiso dentro del fútbol. “Su compromiso es insaciable, siempre quiere más, un ejemplo para sus compañeros, para la gente del fútbol, para la gente que está empezando. Es un ejemplo de que cuando uno quiere puede conseguir todo lo que quiere”, comentó.

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