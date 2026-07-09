El Tourmalet le da un impulso a Egan Bernal para pelear el top 10 de la general

Tadej Pogacar recuperó la maglia amarilla, después de una muestra desenfrenante de escalar y descender en una prueba de alta montaña

Este jueves 9 de julio se disputó la sexta etapa del Tour de Francia 2026. Fueron 186.2 kilómetros de recorrido entre Pau y Gavarnie-Gèdre, la jornada tenía un tinte especial, la disputa del gran puerto de montaña (HC) en el Tourmalet. Tadej Pogacar emprendió carrera hacia esta coronación, la logró, se quedó con la victoria y recuperó la camiseta amarilla que lo distingue como líder de la general.

Mientras toda la fuga se empezó a desvanecer, hubo cortes en los que Pogacar lideró durante todo el ascenso, allí se encontraba peleando las primeras posiciones Egan Bernal, el zipaquereño peleó, como se preveía en estas etapas de montaña desde el inicio del Tour de Francia, sacó la cara por el Netcompany INEOS y por Colombia, ahora es el mejor posicionado en la general en la undécima posición a 9:12 de Tadej y a 2:20 de Mathias Vacek, quien es décimo.

En tan solo la primera semana, Egan Bernal da buenas sensaciones de cara a lo que resta de ‘Ronda Gala’, ya que aún es mucha la montaña que resta por transcurrir y pelear los primeros puestos del casillero principal. Harold Tejada, cruzó la meta este jueves de 13 y en la general macha 22, el de Pitalito, Huila también promete a seguir escalando posiciones.

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 9 de julio

Colombianos en la etapa 6 del Tour de Francia

Posición Nombre Equipo Tiempo 11. Egan Bernal Netcompany INEOS 4:47 13. Harold Tejada XDS Astana Team 8:18 35. Sergio Higuita XDS Astana Team 20:59 56. Einer Rubio Movistar Team 30:47

Colombianos en la clasificación general del Tour de Francia

Posición Nombre Equipo Tiempo 11. Egan Bernal Netcompany INEOS 9:12 22. Harold Tejada XDS Astana Team 13:06 29. Sergio Higuita XDS Astana Team 24:32 59. Einer Rubio Movistar Team 1:01:34

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