El caso que sacude a la NBA: ¿por qué no se cierra el fichaje de Kawhi Leonard?

La operación entre Clippers y Raptors quedó en pausa mientras la NBA resuelve una investigación salarial

Kawhi Leonard durante su etapa con los Clippers | Reuters

El regreso de Kawhi Leonard a Toronto Raptors quedó en pausa y abrió un nuevo capítulo dentro de la NBA. El movimiento, acordado con Los Angeles Clippers desde el 30 de junio, no podrá completarse hasta que la liga concluya la investigación sobre una posible violación al tope salarial relacionada con el caso Aspiration, una empresa vinculada a un acuerdo comercial del jugador.

La operación no está cancelada, pero sí quedó congelada por decisión de Toronto. Los Raptors fueron informados por la oficina de la NBA que, si cerraban el traspaso antes del fallo, asumirían el riesgo de cualquier sanción que pudiera afectar el contrato de Leonard. Ante ese escenario, la franquicia canadiense decidió esperar hasta que termine la investigación.

El acuerdo contemplaba el regreso de Leonard al equipo con el que fue campeón en 2019. A cambio, los Clippers recibirían a Brandon Ingram, Gradey Dick, dos selecciones de primera ronda, dos de segunda ronda y cambios de picks. El movimiento representaba una nueva apuesta de Toronto por el alero, mientras que Los Angeles iniciaba una reestructuración tras varios años sin llegar a las Finales de la NBA.

El problema surge por una investigación que la NBA abrió en septiembre de 2025, después de reportes del periodista Pablo Torre sobre un presunto acuerdo de 28 millones de dólares entre Kawhi Leonard y Aspiration Fund Adviser LLC. Según esos reportes, el contrato comercial habría sido utilizado para canalizar pagos fuera del límite salarial. Los Clippers, Steve Ballmer y Leonard han negado haber cometido irregularidades.

La NBA no ha dado una fecha exacta para cerrar la investigación. De acuerdo con reportes de Associated Press, el proceso está a cargo de asesores externos y la liga espera que el trabajo finalice en las próximas semanas. Adam Silver, comisionado de la NBA, ya había señalado durante las Finales que el caso necesitaba una resolución, aunque también insistió en que la prioridad era llegar a una conclusión correcta.

Las posibles sanciones explican por qué los Raptors decidieron detener la operación. Si la liga determina que hubo una evasión deliberada del tope salarial, el convenio colectivo permite castigos como multas, pérdida de selecciones de Draft, suspensiones para personal de la franquicia e incluso la anulación de contratos o transacciones. Para Toronto, el escenario de adquirir a Leonard y después perderlo por una sanción convertía el traspaso en un riesgo.

Mientras no exista una resolución, Leonard se mantiene como jugador de los Clippers y el mercado de la NBA queda en espera. El alero, de 35 años, viene de promediar 27.9 puntos en 65 partidos con Los Angeles, la mayor cifra anotadora de su carrera. Los Raptors sostienen que desean concretar su regreso, pero el caso Aspiration tendrá que resolverse antes de que uno de los movimientos del verano pueda hacerse oficial.

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