¿Preocupa Mbappé? Deschamps habla del tobillo del goleador francés

El técnico de la selección de Francia habló de la reacción del delantero tras fallar un penalti y del pase a las semifinales de la Copa del Mundo

Mbappé y Deschamps durante el juego ante Marruecos | REUTERS/Jeenah Moon

Didier Deschamps defendió la reacción de Kylian Mbappé después de fallar un penalti en el partido entre Francia y Marruecos, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El delantero francés tuvo una oportunidad para abrir el marcador cuando el duelo estaba 0-0, pero no pudo convertir desde los once pasos ante Yassine Bounou. Aun así, el atacante respondió en el segundo tiempo y fue clave en el triunfo de Francia por 2-0 en Boston, resultado que le dio a los galos el boleto a las semifinales.

El seleccionador francés reconoció que el partido tuvo momentos de dificultad por las ocasiones que su equipo dejó escapar: “Creo que tres semifinales consecutivas ya es un buen resultado, pero parece lógico y natural. Tengo grandes jugadores. Es bueno. Hoy fue complicado. El penalti fallado y las ocasiones que no aprovechamos nos lo pusieron difícil. Kylian reaccionó bien y marcó. Estamos donde queríamos estar. Nos recuperaremos bien y veremos quién es nuestro rival”, declaró Deschamps tras el pase de Francia.

La respuesta de Mbappé llegó en el segundo tiempo, cuando abrió el marcador para Francia y encaminó el triunfo ante Marruecos. Ousmane Dembélé amplió la ventaja minutos después, en una secuencia que terminó por resolver la eliminatoria para el equipo europeo. Con ese resultado, Francia volvió a instalarse entre las cuatro mejores selecciones del torneo y espera al ganador de la serie entre España y Bélgica.

Deschamps también fue cuestionado por el estado físico de Mbappé, quien terminó el encuentro con hielo en el tobillo. El técnico explicó que el atacante tuvo una molestia durante el partido, aunque no habló de una lesión que lo descarte para la siguiente ronda: “Mbappé tuvo un pequeño problema en el tobillo, sentía algo de dolor. Manu Koné sufrió un golpe en la rodilla y calambres. Pero Warren Zaïre-Emery tuvo una muy buena recuperación, así que eso es genial”, señaló el entrenador.

El seleccionador francés añadió que el cuerpo técnico evaluará a los jugadores que terminaron con molestias, con el objetivo de tener al plantel disponible para la semifinal: “Todos necesitan sentirse listos. Y los que no juegan están entrenando con el resto del equipo”, dijo Deschamps, quien confía en recuperar a sus futbolistas antes del siguiente compromiso mundialista.

El triunfo ante Marruecos también permitió a Francia sostener una línea de regularidad en Copas del Mundo. El equipo de Deschamps alcanzó su tercera semifinal consecutiva, después de haber sido campeón en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022. En esta edición, el cuadro francés volvió a colocarse en la pelea por el título, ahora con Mbappé como uno de los protagonistas tras superar el fallo desde el punto penal.

Deschamps cerró su conferencia con un mensaje para la afición francesa, al destacar la conexión que se genera entre el equipo y su gente durante este tipo de partidos. “Eso es lo que hace único al deporte y al fútbol: creas emociones y las compartes. Me imagino que hay mucha pasión en Francia, aunque estemos en nuestra propia burbuja. Los jugadores tienen el deber de hacer todo lo posible para llegar lo más lejos posible. Es una etapa importante; todavía estamos en semifinales”, afirmó el técnico tras otra noche mundialista para Francia.

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