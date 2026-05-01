Día complicado para Iván Ramiro Sosa: pierde el liderato tras etapa 6 del Tour de Turquía

Al cundinamarqués le restan dos etapas para planear estrategias y poder recuperar el liderato, aunque ya no hay más montaña.

Iván Ramiro Sosa, ciclista | AHMET SERDAR ESER / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Un nuevo líder tiene el Tour de Turquía tras correrse la etapa 6, puesto que Iván Ramiro Sosa perdió la camiseta azul por un par de segundos. Al ciclista colombiano le restan dos etapas para ver si logra recuperar ese primer puesto en la clasificación general.

Llegó la denominada etapa reina de la carrera con un recorrido exigente, que contó con 127.9 kilómetros de distancia entre Antalya y Feslikan. Dos spritns bonificables y una subida fuera de categoría de 21.4 km con rampas del 8.3% fueron los desafíos de la jornada.

Si bien Christian Bagatin fue el ganador del día al cruzar la meta en solitario, detrás de él estaba la pelea por el liderato entre Sebastian Berwick y Sosa. El australiano del Caja Rural logró superarlo por once segundos y por la bonificación de tiempo, le arrebató el maillot de cara a las dos fracciones que restan.

El cundinamarqués ahora está en la segunda posición de la general a cinco segundos de Sebastian. El título parece que se torna para la batalla entre ellos dos porque Kamiel Bonneu, que ahora es tercero, está a 59′ del líder.

Ya no queda alta montaña en el Tour de Turquía

La séptima etapa de la carrera presenta un perfil con ciertos repechos y con solo un puerto, que es de tercera categoría. Durante los 152.8 kilómetros de trazado no hay más subidas, pero sí dos sprints bonificables que es algo con lo que tendrá que jugar Sosa y Kern Pharma si quieren recuperar el primer lugar.

El tema es que esos sprints están antes del ascenso a ese puerto, que será apenas de 2.4 kilómetros. Otra posibilidad que podría plantearse el colombiano es probar desde la fuga, pero eso significa un mayor desgaste y puede que el lote como tal, en el que seguramente pondrá el ritmo Berwick y el Caja Rural, no dejen que eso pase tan fácil que digamos.

Solo resta esperar la estrategia que aplique el Kern Pharma para ayudar a Sosa a volver al liderato, ya que en el papel cinco segundos parece una diferencia remontable para las dos etapas que restan.

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