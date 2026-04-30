No logran descontarle tiempo a Iván Ramiro Sosa en el Tour de Turquía: se mantiene líder

El colombiano del Kern Pharma sumó un día más como líder de la ronda turca, a falta de tres jornadas para el cierre.

Iván Ramiro Sosa | AHMET SERDAR ESER / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Se corrió la etapa 5 del Tour de Turquía este jueves 30 de abril e Iván Ramiro Sosa defendió con éxito el liderato de la clasificación general, esto en una fracción vibrante y que fue para el neerlandés Casper van Uden.

Antes que nada, la jornada se compuso de 180.7 kilómetros de distancia entre Patara y Kemer, con dos puertos de montaña de segunda categoría y dos sprints bonificables. A pesar de esas dos subidas en el trazado, vale la pena mencionar que el final no fue en alto.

La fracción se definió al embalaje, pues un total de 75 ciclistas cruzaron la meta con el tiempo de Van Uden. Tras el pedalista del Team Picnic quedaron Marcin Bubzinski del MBH Bank y Nikta Tsvetkov del Bardiani CSF, quienes completaron el podio del día.

Sosa mantiene las diferencias con sus principales perseguidores

En lo que respecta a la pelea por la clasificación general, Iván Ramiro continúa con el maillot de líder y por ahora no logran descontarle tiempo. En esta quinta etapa supo moverse en el pelotón y su equipo también realizó un buen trabajo al marcar ritmo en los distintos tramos.

Sebastian Berwick del Caja Rural todavía está a 13 segundos del cundinamarqués, mientras que Nicolas Breuillard del TotalEnergies a 21′. A falta de tres etapas para el cierre del Tour de Turquía, el corredor del Kern Pharma no ha mostrado signos de debilidad en la lucha por el título.

Por ahora Sosa debe enfocarse en la sexta fracción, que tendrá un total de 127.9 kilómetros. Si bien la distancia no es muy larga, el final será en alto con un puerto fuera de categoría de 1.897 metros y rampas de hasta 8.3% de inclinación. También hay dos sprints bonificables.

Casper van Uden 5’inci etabı kazandı! 🇹🇷

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Casper van Uden has won Stage 5. 🇹🇷#tur2026 pic.twitter.com/laW8aAdaEt — Tour of Türkiye (@tourofturkiye) April 30, 2026

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