Harold Tejada, a un paso del INEOS

INEOS Grenadiers tiene adelantado el fichaje de Harold Tejada por tres años. El ciclista colombiano reforzaría el equipo junto a sus connacionales Egan Bernal y Brandon Rivera.

Harold Tejada celebrando | Anne-Christine Poujoulat, AFP.

Harold Tejada se ha consolidado como uno de los ciclistas colombianos más destacados del pelotón internacional en los últimos años. Su regularidad en competencias europeas y su crecimiento progresivo lo han convertido en una pieza clave del Astana desde la temporada 2020, donde ha sabido ganarse un lugar gracias a su disciplina y consistencia en carreras de alto nivel.

El huilense, nacido en Pitalito, ha construido su reputación a partir de actuaciones sólidas en el World Tour, destacándose no solo por su capacidad en la montaña, sino también por su inteligencia táctica. A sus 29 años, Tejada atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, situación que no ha pasado desapercibida para varios equipos importantes del circuito.

INEOS Grenadiers acelera por su fichaje

Este miércoles 29 de abril, el periodista especializado Daniel Benson reveló que el INEOS Grenadiers tendría muy avanzadas las negociaciones para fichar a Harold Tejada de cara a la temporada 2027. El conjunto británico, reconocido por su protagonismo en las grandes vueltas, estaría buscando reforzar su nómina de escaladores, un aspecto clave en su estructura deportiva.

Según la información, el acuerdo entre Tejada y el INEOS sería por tres temporadas, lo que demuestra la confianza del equipo en el potencial del colombiano. De concretarse, el ciclista pasaría a ser una de las cartas fuertes del equipo en terrenos montañosos y carreras por etapas.

Un refuerzo clave para el bloque colombiano

La posible llegada de Tejada al INEOS también fortalecería la presencia colombiana en la escuadra británica. Allí podría compartir equipo con Egan Arley Bernal y Brandon Rivera, siempre y cuando ambos corredores concreten la renovación de sus respectivos contratos.

Este escenario abriría la puerta a un bloque colombiano interesante dentro del equipo, combinando experiencia, talento y conocimiento del terreno en competencias exigentes, especialmente en grandes vueltas.

Resultados que lo respaldan

El interés del INEOS no es casualidad. Tejada ha logrado resultados que lo posicionan como un corredor confiable y competitivo. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran victorias de etapa en la París-Niza, una de las carreras más exigentes del calendario, así como un meritorio cuarto lugar en la clasificación general del UAE Tour.

Estos logros reflejan su evolución como ciclista y su capacidad para responder en escenarios de alta presión, cualidades que lo convierten en un perfil atractivo para cualquier equipo del World Tour.

Un nuevo capítulo en su carrera

En caso de concretarse su fichaje, Harold Tejada daría un paso importante en su trayectoria profesional al unirse a una de las estructuras más poderosas del ciclismo mundial. Este movimiento no solo representaría un reto deportivo mayor, sino también una oportunidad para pelear por objetivos más ambiciosos en el calendario internacional.

Por ahora, las negociaciones avanzan y el futuro del colombiano parece encaminarse hacia un nuevo desafío, en el que podría consolidarse definitivamente como uno de los grandes nombres del ciclismo latinoamericano en el escenario global.

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