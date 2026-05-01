Betis vs Real Oviedo en vivo: horario y dónde ver la jornada 34 de LaLiga 2026

La escuadra de Álvaro Fidalgo espera mantenerse en puestos europeos; mientras que la escuadra dirigida por Guillermo Almada aún sueña con alcanzar la salvación en la categoría

Betis y Oviedo, con misiones totalmente opuestas

El Betis y el Real Oviedo se enfrentarán este domingo 3 de mayo en el Estadio La Cartuja, en duelo correspondiente a la jornada 34, donde ambos equipos llegan con necesidades distintas en la recta final del campeonato. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini busca consolidarse en puestos europeos, mientras que el cuadro asturiano pelea por mantenerse con opciones de permanencia.

El equipo verdiblanco ocupa la quinta posición de la tabla y llega tras una racha irregular en sus últimos cinco partidos. En casa, intentará imponer condiciones para sumar tres puntos que le permitan sostener su lugar en la clasificación. Del otro lado, el Oviedo se ubica en el último puesto y necesita resultados inmediatos para no perder terreno en la lucha por evitar el descenso.

En el apartado de bajas, Betis no contará con Marc Bartra, quien continúa en recuperación por una lesión en el pie. Ángel Ortiz también es duda, mientras que Junior Firpo podría regresar tras integrarse a los entrenamientos. Estos movimientos obligan a ajustar la zona defensiva y a definir variantes en el mediocampo.

Por parte del Real Oviedo, Brandon Dominguès está descartado por lesión, mientras que Ovie Ejaria y Leander Dendoncker se mantienen en evaluación. El equipo podría recuperar a elementos como Eric Bailly y David Carmo, además de Álex Forés y Luka Ilic, quienes han vuelto a trabajar con el grupo en días recientes.

Horario y dónde ver Betis vs Real Oviedo, el partido de la jornada 34 de LaLiga 2026

El partido arrancará en punto de las 10:30 horas, tiempo del centro de México y lo podrás seguir a través de la señal de Sky Sports. Además, podrás seguir todas las acciones del encuentro solo por Claro Sorts y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

Alineaciones probables del Betis vs Real Oviedo

Para este compromiso, Betis podría salir con Álvaro Valles en portería; línea defensiva conformada por Ricardo Rodríguez, Natan, Diego Llorente y Héctor Bellerín; en el mediocampo aparecerían Sofyan Amrabat junto a Giovani Lo Celso o Marc Roca, acompañados por Fornals o Altimira; en ataque, Abde Ezzalzouli, Cucho Hernández y Antony completarían el once.

Por su parte, Real Oviedo formaría con Aarón Escandell en la portería; defensa integrada por Javi López, Dani Calvo, David Costas y Nacho Vidal; en la media cancha estarían Nico Fonseca, Alberto Reina y Colombatto; mientras que en ofensiva saldrían Ilyas Chaira, Fede Viñas y Thiago Fernández.

El partido se presenta como una prueba para ambos equipos en función de sus objetivos. Betis buscará controlar el juego y aprovechar su condición de local, mientras que Oviedo intentará sumar puntos en un cierre de temporada que definirá su futuro en la categoría.

Antecedentes y últimos resultados del Betis vs Real Oviedo en LaLiga

El Betis le tiene tomada la medida al Oviedo desde hace ya varias temporadas. Si queremos ver la última victoria del conjunto ‘Carbayon’ tenemos que irnos hasta enero de 1993, cuando en la 5ta ronda de la Copa del Rey la escuadra se impuso 5-0 a los verdiblancos.

Jornada 19 | Oviedo 1-1 Betis | Temporada 25-26

Jornada 25 | Oviedo 1-1 Betis | Temporada 99-00

Jornada 6 | Betis 1-0 Oviedo | Temporada 99-00

Jornada 30 | Betis 5-0 Oviedo | Temporada 98-99

Jornada 11 | Oviedo 0-1 Betis | Temporada 98-99

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Betis vs Real Oviedo y cuánto paga?

El Betis es favorito para llevarse el triunfo, al presentarse en los momios con un -193, mientras que el triunfo del Oviedo se maneja con un +560. Finalmente, las casas tienen el empate con un +295.

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