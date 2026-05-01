Cartaginés vs Herediano en vivo: dónde mirar las semifinales de la Liga de Costa Rica 2026; alineaciones y pronósticos

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Cartaginés Herediano, Liga Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

El duelo entre Cartaginés y Herediano abre las semifinales del Clausura 2026 de la Liga de Costa Rica, en un cruce que enfrenta a dos equipos con realidades distintas pero con el mismo objetivo: dar el primer paso hacia la gran final. En el estadio Fello Meza, los brumosos intentarán hacerse fuertes en casa, mientras que el Team llega como el gran candidato tras dominar la fase regular.

Cartaginés finalizó en el cuarto lugar del torneo con 32 puntos, producto de diez triunfos, dos empates y seis derrotas. El equipo dirigido por Amarini Villatoro llega en un gran momento tras golear 5-0 a Guadalupe como visitante en la última jornada, asegurando su lugar en semifinales. Si bien dejó algunas dudas durante el campeonato, logró sostenerse siempre en zona de clasificación y ahora se ilusiona con dar el golpe ante uno de los favoritos.

Por su parte, Herediano terminó como líder con 38 puntos, gracias a doce victorias, dos empates y cuatro caídas. El conjunto de José Giacone viene de empatar 0-0 ante Sporting FC, en un partido donde rotó jugadores tras asegurar el primer lugar. El Team atraviesa un gran presente, con seis partidos sin perder, y además llega con ventaja en los enfrentamientos directos, ya que se impuso en ambos duelos ante Cartaginés durante el torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Cartaginés vs Herediano de ida de semifinales de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Cartaginés y Herediano está programado para el sábado 2 de mayo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Fello Meza. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cartaginés vs Herediano hoy

Ni Cartaginés ni Herediano cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de ida de las semifinales de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Amarini Villatoro y José Giacone no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Cartaginés: Kevin Briceño; Carlos Barahona, Fernán Faerrón, Marcelo Pereira, Suhander Zúñiga; Douglas López, Luis Flores, Claudio Montero, Cristopher Núñez, Juan Carlos Gaete; y Elian Lanfranchi. DT: Amarini Villatoro.

Herediano: Dany Carvajal; Keysher Fuller, Keyner Brown, Everardo Rubio, Darryl Araya; Eduardo Juárez, Gabriel Sibaja, Sergio Rodríguez, Elías Aguilar, Randall Leal; y Marcel Hernández. DT: José Giacone.

Antecedentes y últimos resultados del Cartaginés vs Herediano en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cartaginés y Herediano:

10 de abril de 2026 | Cartaginés 1-2 Herediano | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 14 de febrero de 2026 | Herediano 1-0 Cartaginés | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de octubre de 2025 | Herediano 2-1 Cartaginés | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 10 de septiembre de 2025 | Cartaginés 2-0 Herediano | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 5 de abril de 2025 | Herediano 1-1 Cartaginés | Torneo Clausura 2025

Pronóstico del Cartaginés vs Herediano y quién es favorito para ganar, según la IA

Según modelos basados en rendimiento reciente, historial directo y solidez defensiva, la IA marca a Herediano como ligero favorito para este duelo ante Cartaginés. El equipo rojiamarillo llega como uno de los más consistentes del torneo, manteniéndose invicto en sus últimos partidos y con una defensa muy sólida, lo que le da una ventaja importante incluso jugando como visitante.

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