Doblete de Tadej Pogacar: logra su segunda victoria en el Tour de Romandía y aumenta su ventaja en la general

El esloveno se lleva la Etapa 2 en el sprint y aumenta su ventaja gracias a las bonificaciones

Tadej Pogacar gana la Etapa 2 del Tour de Romandie 2026 | Fabrice COFFRINI / AFP

Tadej Pogacar sumó su segunda victoria de etapa en el Tour de Romandía 2026, al superar a sus compañeros de la fuga y cruzar primero la meta en Vucherens, aumentando su ventaja como líder de la clasificación general.

Tras haber ganado la Etapa 1 del miércoles en Martigny, la etapa del jueves constaba de un recorrido de 173.1 km. entre Rue y Vucherens, con tres ascensos al Vulliens. Soderqvist, Conca, Thalmann y Renard-Haquin estuvieron en la fuga del día, pero no lograron terminar la obra por el trabajo del pelotón, principalmente el Ineos, quienes buscaban que Dorian Godon, el ganador del prólogo, se llevara la etapa. No pudieron por culpa del mejor del mundo.

Primoz Roglic, trabajando para Florian Lipowitz, provocó un corte en el grupo. Pogacar salió a contener varios ataques y todo se definió en el sprint, en el que el esloveno no parecía no tener una línea clara, pero terminó encontrando un resquicio por el lado derecho, pegado a la valla, y se llevó el primer lugar.

El Top 3 de la Etapa 3 del Tour de Romandía 2026

El pelotón, conformado por 32 corredores, entraron con el mismo tiempo (4:08:11), incluyendo a Nairo Quintana, Sergio Higuita, Alveiro Cepeda, Carlos Rodríguez y Alexander Cepeda.

Tadej Pogacar: 4:08:11 Dorian Godon: +0 Finn Fisher-Black: +0 Clément Champoussin: +0 Valentin Paret-Peintre: +0 Albert Withen Philipsen: +0 Davide Toneatti: +0 Yannis Voisard: +0 Georg Steinhauser: +0 Nairo Quintana: +0 Sergio Higuita: +0 Alveiro Cepeda: +0

Clasificación general del Tour de Romandía tras la Etapa 3

Gracias a la bonificación de 10 segundos por cruzar en primer lugar la meta, Pogacar aumentó su ventaja a 17 segundos en la general. Así está el Top 10:

Tadej Pogacar: 8:08:28 Florian Lipowitz: +0:17 Lenny Martínez: 0:26 Jorgen Nordhagen: +0:33 Albert Withen Philipsen: +0:41 Antonio Tiberi: +0:51 Carlos Rodríguez: +0:51 Luke Plapp: +0:51 Luke Tuckwell: +0:52 Jefferson Alveiro Cepeda: +0:52

La Etapa 4 del viernes 1 de mayo es de 176.6 km., con salida y llegada en Orbe. Hay dos puertos de tercera categoría y el último, de segunda categoría, a 33 km. de meta, dejando el cierre en el descenso.

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