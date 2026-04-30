Nairo Quintana, combativo en la etapa 2 del Tour de Romandía

El boyacense entró con el grupo principal por la disputa de la etapa, que ganó de manera imponente Tadej Pogacar.

Nairo Quintana, ciclista colombiano | @NairoQuinCo.

Nairo Quintana dio batalla en la segunda etapa del Tour de Romandía, fracción que ganó el esloveno Tadej Pogacar, gran favorito al título. En la clasificación general hay otro colombiano que se acerca al top 10.

Avanzan las emociones en dicha competencia y el pedalista del UAE Team Emirates volvió a dar otro golpe de autoridad, ya que sumó su segundo triunfo en lo que va de la carrera. En esta ocasión, el ‘Niño Prodigio’ venció a sus rivales con un tremendo sprint en la llegada a Vucherens tras 173.1 kilómetros.

Dorian Godon y Finn Fisher Black fueron los corredores que completaron el podio de la jornada. En cuanto a Quintana, que entró con el grupo principal, ocupó la décima posición en ese embalaje, mientras que Sergio Higuita entró tras él.

La general la lidera Pogacar con 17 segundos de ventaja sobre Florian Lipowitz y 26′ sobre Lenny Martínez. Nairo en esta tabla no se ubica en las mejores posiciones, ya que es 33 a 6’12” del esloveno. Higuita por su parte es el mejor posicionado en la casilla 15 a 18 segundos del décimo, que es Jefferson Cepeda, compañero de Quintana en el Movistar.

Otro ‘Escarabajo ‘ que está en carrera es Daniel Felipe Martínez y tras el prólogo y las dos primeras fracciones, parece que su rol va a ser gregario de Lipowitz en el Red Bul Bora Hansgrohe.

El perfil de la etapa 5

Este viernes se correrá la tercera etapa del Tour de Romandía y esta tendrá 176.6 kilómetros de recorrido por la localidad de Orbe. Tres puertos de montaña, dos de tercera y uno de segunda categoría son los puntos para moverse, además de dos sprints intermedios.

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