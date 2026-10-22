Hoffenheim derrumba el paso perfecto del Lyon y lo golea en Alemania

El equipo alemán consiguió sus primeros puntos en el torneo.

Hoffenheim consiguió un gran triunfo como local ante Lyon | THOMAS KIENZLE / AFP

Hoffenheim encontró ante el Lyon la respuesta que necesitaba en la UEFA Europa League 2026-2027. El conjunto alemán se impuso 3-0 en la SNP Arena, por la tercera jornada de la fase de liga, y consiguió su primera victoria del torneo. Los franceses, que habían ganado sus dos encuentros anteriores, sufrieron un duro freno en Sinsheim.

El contraste entre ambos recorridos aumentaba la importancia del partido para los locales. El equipo de Christian Ilzer llegaba sin puntos, después de perder 2-0 frente al OFI Creta y 3-2 contra Beşiktaş. Lyon, en cambio, había derrotado al Anderlecht y al Crystal Palace, con seis unidades que respaldaban su buen arranque europeo.

Baumann sostiene al Hoffenheim antes del golpe de Kramarić

Los primeros minutos mostraron oportunidades en las dos áreas. Adam Daghim probó a Dominik Greif con un disparo que el arquero visitante controló, mientras Keito Nakamura obligó a intervenir a Oliver Baumann al minuto 10. El guardameta alemán sostuvo el empate cuando Lyon encontró una ocasión clara para adelantarse.

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Hoffenheim respondió con un cabezazo de Robin Hranáč que exigió otra buena reacción de Greif. El encuentro también dejó una preocupación para los visitantes: Steeve Kango tuvo que abandonar el campo en camilla después de un choque con Tim Lemperle. Noham Kamara ingresó en su lugar antes del descanso.

Lyon volvió a acercarse al gol al minuto 37, cuando Nakamura condujo un contragolpe y habilitó a Kaïl Boudache. El atacante quedó frente a Baumann, pero el portero salió a tiempo para bloquear el remate. Esa intervención mantuvo abierto un partido que todavía no encontraba diferencia en el marcador.

Kramarić y Daghim golpean antes y después del descanso

La ventaja llegó en el tiempo añadido de la primera mitad. Andrej Kramarić marcó el 1-0 al 45+4, después de que un primer intento suyo fuera bloqueado dentro del área. El croata reaccionó al rebote y resolvió de cabeza, un golpe que permitió a Hoffenheim marcharse al descanso por delante.

Paulo Fonseca introdujo a Moussa Niakhaté y Tyler Morton para la segunda parte, pero Hoffenheim volvió a golpear casi de inmediato. Adam Daghim convirtió el 2-0 al minuto 49, asistido por Kramarić. El croata pasó de goleador a asistente y dejó al Lyon obligado a remontar dos tantos en territorio alemán.

Los visitantes intentaron reaccionar con el ingreso de Corentin Tolisso, aunque les costó transformar la posesión en peligro. Al minuto 69, Mats Rots cortó una entrega que buscaba a Boudache en una situación comprometida. Hoffenheim también encontró respuestas defensivas para proteger la diferencia que había construido alrededor del descanso.

Hložek amplía la goleada del Hoffenheim ante Lyon

La tercera anotación llegó desde el banco. Adam Hložek, que había ingresado por Bambasé Conté al minuto 65, amplió la ventaja al 83, con asistencia de Fisnik Asllani. La combinación entre dos jugadores que entraron durante el complemento convirtió el triunfo local en una goleada y alejó la reacción francesa.

Con el 3-0, Hoffenheim sumó sus primeros tres puntos en la fase de liga, mientras Lyon permaneció con seis y perdió su paso perfecto. El equipo alemán logró una respuesta después de sus dos tropiezos iniciales; los franceses, por su parte, dejaron escapar la oportunidad de encadenar una tercera victoria europea.

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