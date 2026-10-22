¡De locura! Ajax golpea al Atalanta en la agonía del partido y consigue su primer triunfo en la Conference League

Tolu Arokodare y Abdellah Ouazane salieron de la banca para anotar en la recta final y conseguir los primeros tres puntos del equipo neerlandés

Ajax consiguió su primera victoria en la UEFA Conference League 2026-27 tras derrotar 2-0 al Atalanta en la Johan Cruyff Arena, en partido correspondiente a la jornada 2 de la fase de liga. Cuando el empate parecía definitivo, Tolu Arokodare rompió el cero al minuto 87 y Abdellah Ouazane sentenció el encuentro al 90+3′, con dos anotaciones que permitieron a los neerlandeses sumar sus primeros tres puntos.

El conjunto de Ámsterdam llegaba con la obligación de conseguir un resultado positivo ante su afición, después de perder 2-1 frente al Hajduk Split de Croacia en su presentación. Con esta victoria, Ajax alcanzó tres unidades y se colocó en el lugar 15 de la clasificación, mientras que Atalanta sufrió su primera derrota y quedó en el puesto 14, también con tres puntos.

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Ajax y Atalanta desperdician oportunidades en el primer tiempo

El partido comenzó con aproximaciones de ambos equipos. Atalanta generó una de las primeras oportunidades al minuto 7, cuando Gianluca Scamacca conectó un remate de cabeza dentro del área tras un centro de Nicola Zalewski, pero el balón salió desviado. Ajax respondió con dos cabezazos de Davy Klaassen, a los minutos 9 y 12, aunque ninguno encontró la portería italiana.

Los locales intentaron abrir el marcador mediante Oscar Gloukh y Marcos Leonardo. Al minuto 21, Gloukh remató desde el sector izquierdo del área sin encontrar portería, mientras que al 30′, Marcos Leonardo estuvo cerca de marcar después de recibir un pase de Lucas Rosa en un contragolpe. Su disparo pasó junto al poste izquierdo y mantuvo el empate.

La disputa continuó con oportunidades de los dos conjuntos antes del descanso. Al minuto 31, Oscar Gloukh exigió al guardameta rival con un disparo desde el centro del área, mientras que Éderson vio rechazado un intento para Atalanta. La última aproximación del conjunto italiano llegó por conducto de Gianluca Gaetano, quien mandó su remate por encima del arco al minuto 45. Ambos equipos se fueron al descanso con el marcador 0-0.

Tolu Arokodare y Abdellah Ouazane le dan la victoria al Ajax

Para el segundo tiempo, Ajax buscó aprovechar sus oportunidades. Julian Brandt remató con la izquierda al minuto 46 y volvió a intentarlo de cabeza tres minutos después. Lucas Rosa también exigió al portero italiano al 53, pero el marcador permaneció sin movimientos ante un Atalanta que encontró espacios para responder.

El conjunto de Bérgamo intentó adelantarse con un cabezazo de Scamacca al minuto 56 y un disparo de Lazar Samardzic al 64′, pero ninguno terminó en gol. Ajax modificó su ataque con los ingresos de Abdellah Ouazane al minuto 61 y Tolu Arokodare al 65′, cambios que terminaron por definir el encuentro.

Arokodare tuvo su primera oportunidad al minuto 76, cuando recibió una asistencia de Julian Brandt después de un tiro de esquina y remató por encima de la portería. Atalanta respondió al 84′ mediante Nicola Zalewski, quien desperdició un contragolpe tras recibir un pase de Jonathan Rowe.

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El empate se rompió al minuto 87, cuando Tolu Arokodare recibió una asistencia de Youri Baas dentro del área y definió con la derecha para colocar el 1-0. El delantero nigeriano, quien había ingresado en el complemento en sustitución de Marcos Leonardo, encontró el gol que Ajax necesitaba para encaminar su primera victoria en el certamen.

Atalanta buscó reaccionar y Jonathan Rowe tuvo una oportunidad al minuto 89, pero su disparo fue bloqueado. La sentencia llegó al 90+3′, cuando Abdellah Ouazane recibió un pase de Arokodare y definió con la izquierda para establecer el 2-0 definitivo. Los dos futbolistas que ingresaron desde el banquillo participaron directamente en las anotaciones que resolvieron el partido.

Ajax sumó sus primeros tres puntos en la fase de liga de la Conference League 2026-27 y dejó atrás su derrota frente al Hajduk Split. Atalanta, por su parte, perdió el invicto y quedó con tres unidades después de dos jornadas, en una competencia donde ambos equipos buscarán avanzar hacia la fase eliminatoria.