Besiktas y Crystal Palace entregan un compromiso lleno de goles y con igualdad en Turquía

Besiktas y Crystal Palace dieron uno de los mejores partidos de esta tercera jornada de la UEFA Europa League 2026/27. En el Tupras Stadium se dividieron los puntos, tras un 2-2 frenético. Para los locales marcaron Wilfred Ndidi y Junior Olaitan, par la visita se reportaron Yeremy Pino y el francés Jean-Philippe Mateta.

El local se vio sorprendido rápidamente, porque Crystal Palace pegó primero en el Tüpraş Stadium. Después de una magnífica jugada de Yéremy Pino, la pelota le quedó servida a Jean-Philippe Mateta, el francés y quien recientemente participó en la Copa del Mundo definió de primera intención con pierna izquierda, el cuadro inglés festejaba en tan solo 5 minutos. No obstante tras la revisión del VAR se percataron los jueces que el goleador estaba en fuera de lugar y la anotación fue invalidada.

Después el compromiso entró en una zona de enfriamiento por parte de ambos equipos, ataques iban y venían pero sin chances claras para abrir el marcador, no obstante el local iba aprovechar para irse arriba en casa y ante su gente. Después de una jugada que inició en campo propio, Salih Ozcan vio picando al espacio a Wilfred Ndidi, el nigeriano controló el balón y de pierna izquierda le cruzó el balón a su adversario para el 1-0 parcial al 45+1 de los 3 que se añadieron a los 90 reglamentarios.

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Segundo tiempo

Pero el elenco de Londres salió totalmente con propuesta de llevarse los 3 puntos de Turquía. En una jugada por banda derecha la pelota terminó en los pies de Anan Khalaili, el israelí controló y envió un centro por el piso a Yeremy Pino, el campeón del mundo con España del Mundial definió para el 1-1 en el marcador, sin embargo el VAR estaba revisando la posición del asistidor, pero tras la revisión del VAR se concedió la anotación de la visita y se ponía interesante el compromiso en 51 minutos.

Tan solo 4 minutos después (al 55′) Jean-Philippe Mateta volvía a decir presente en el compromiso, el delantero tendría su revancha en Turquía para poner en ventaja a Crystal Palace sobre Besiktas. El francés se hacía imparable por la banda izquierda y remataba al primer palo del arquero Alexander Nubel para el 1-2 parcial.

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Pero Junior Olaitan no iba a permitir que Besitkas cediera puntos de local, o por lo menos que cayera en casa y ante su gente. El centrocampista se inventó una gran juagada fuera del área, nadie lo pudo parar del equipo inglés y desenfundó un remate de media distancia con el balón en movimiento, golazo al 73 para poner en igualdad la contienda.

Los últimos minutos del partido en Turquía estuvieron para ‘alquilar balcón’, mucho más después que Besiktas se quedara con un nombre menos, tras la justa expulsión de Umit Akdag, el rumano le calvó los taches a un rival y se tuvo que ir a las duchas. Crystal Palace lo intentó en un par de oportunidades más, pero no e iba a alzar y este encuentro iba a terminar con un frenético y definitivo 2-2.

Resumen Besiktas vs Crystal Palace: resultado, goles y estadísticas