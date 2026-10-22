Paris Brunner mantiene su racha goleadora y el Monaco de Filipe Luís golea al Freiburg en la Conference League

El delantero alemán volvió a marcar, mientras Lamine Camara y Ansu Fati completaron el 3-0 que mantiene al Monaco con paso perfecto en Europa

El Monaco de Filipe Luís continúa consolidándose como uno de los equipos más peligrosos de la UEFA Conference League. Con una nueva exhibición de Paris Brunner, el conjunto del Principado derrotó 3-0 al Freiburg en el Stade Louis II, para conseguir su segunda victoria consecutiva en el torneo y mantenerse en los puestos de clasificación directa a los octavos de final. Lamine Camara y Ansu Fati completaron la goleada ante el último subcampeón de la Europa League.

El conjunto francés tomó el control del encuentro desde los primeros minutos, aunque se encontró con una destacada actuación del guardameta Mio Backhaus, quien evitó la apertura del marcador en varias ocasiones. La resistencia alemana terminó en el tiempo agregado de la primera mitad, cuando Brunner recibió dentro del área, superó con un giro a Max Rosenfelder y definió de zurda para colocar el 1-0 al minuto 45+2.

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El Freiburg de Julian Schuster reaccionó después del descanso y estuvo cerca de igualar el marcador. Lukas Kübler tuvo dos oportunidades consecutivas dentro del área al minuto 48, pero ambas fueron bloqueadas por la defensa monegasca. Los visitantes mantuvieron la presión durante buena parte del complemento, aunque su falta de contundencia terminó por condenarlos.

Al minuto 83, Lamine Camara apareció dentro del área para aprovechar un rebote después de que Backhaus rechazara un disparo de Ansu Fati. El mediocampista senegalés empujó el balón al fondo de la portería y prácticamente sentenció el encuentro. Ya en el agregado, Fati, quien había ingresado al minuto 58, completó la goleada con un disparo colocado desde los límites del área para firmar el 3-0 definitivo al 90+2.

Paris Brunner atraviesa un momento goleador extraordinario

El delantero alemán se ha convertido en una de las principales figuras del Monaco durante el arranque de la temporada. Con su anotación ante Freiburg, Brunner llegó a dos goles en dos partidos de Conference League, después de marcar también en la victoria 2-1 sobre el CSKA Sofía, encuentro en el que además asistió a Ansu Fati. De esta manera, ha participado directamente en tres de los cinco goles del conjunto francés en la fase de liga.

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Su rendimiento también se extiende a las demás competiciones. El atacante marcó dos goles durante la eliminatoria clasificatoria frente al Górnik Zabrze y suma cuatro tantos en cinco encuentros de Ligue 1, cifras que lo consolidaron como una de las revelaciones del campeonato francés antes de recibir una suspensión de dos partidos, además de otros dos con sanción condicional, por un gesto dirigido hacia la afición del Strasbourg.

La explosión del futbolista representa un cambio radical respecto a su primera temporada en el Principado. Brunner llegó procedente del Borussia Dortmund en 2024, en una operación de cuatro millones de euros, pero durante la campaña anterior apenas disputó siete encuentros de Ligue 1. Ahora, plenamente integrado al primer equipo, se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas de Filipe Luís.

Filipe Luís suma una sola derrota en 11 partidos con el Mónaco

El entrenador brasileño continúa dejando buenas sensaciones en su primera etapa al frente del conjunto monegasco. En sus primeros 11 partidos, Filipe Luís acumula apenas una derrota, después de iniciar su gestión con cinco victorias consecutivas, incluida una destacada actuación en el Parque de los Príncipes para derrotar al Paris Saint-Germain, vigente bicampeón continental.

Después de aquella victoria, el Monaco registró dos empates y otros dos triunfos antes de sufrir su primer tropiezo frente al Lorient, en la séptima jornada del campeonato francés. Sin embargo, la Conference League le ha permitido recuperar el rumbo con una contundente actuación frente al conjunto alemán.

Con este resultado, el Monaco alcanza seis puntos de seis posibles, mantiene su paso perfecto y continúa instalado provisionalmente en la zona de clasificación directa a los octavos de final. Por su parte, el Freiburg, que había debutado con una victoria 3-2 frente al Jablonec, sufrió su primera derrota europea de la temporada y descendió hacia la zona media de la clasificación.

La siguiente jornada de la Conference League se disputará el jueves 5 de noviembre. El Mónaco volverá a jugar como local para recibir al Nordsjælland de Dinamarca, mientras que el Freiburg viajará a Turquía para enfrentarse al Trabzonspor, en busca de recuperar terreno en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.