El sueño de Harold Tejada con el Ineos: ganar por fin una etapa del Tour de Francia

El huilense habló de su llegada al Netcompany Ineos y reafirmó su sueño de conquistar una etapa del Tour de Francia.

Entrevista con Harold Tejada | AFP.

Harold Tejada se prepara para afrontar uno de los retos más importantes de su trayectoria deportiva. El ciclista colombiano iniciará una nueva etapa con el Netcompany Ineos, una escuadra que históricamente ha contado con una importante presencia de corredores nacionales y en la que espera encontrar las condiciones necesarias para seguir creciendo y luchar por grandes objetivos.

En entrevista con Claro Sports, el corredor huilense habló sobre sus expectativas con el cambio de equipo y dejó claro que mantiene intacta una de sus grandes ilusiones: conseguir una victoria de etapa en el Tour de Francia, la carrera más importante del calendario ciclístico internacional.

Harold Tejada mantiene vivo su sueño de ganar en el Tour de Francia

Aunque durante las últimas temporadas ha demostrado su capacidad para competir al más alto nivel, Tejada todavía tiene una cuenta pendiente en la ronda francesa. El colombiano quiere dar un paso adelante en la carrera y convertir en realidad el objetivo de levantar los brazos en una de sus etapas.

El ciclista reconoció que espera que este cambio de equipo represente una oportunidad para acercarse a esa meta. La preparación, el ambiente dentro de la escuadra y las nuevas dinámicas de trabajo son algunos de los factores que podrían marcar la diferencia en esta nueva etapa de su carrera.

Para Tejada, la posibilidad de trabajar en un entorno diferente también significa renovar las expectativas y encontrar nuevas herramientas para competir. El sueño de ganar en el Tour sigue presente y ahora espera que los nuevos colores le permitan dar ese salto que tanto ha buscado.

Un nuevo capítulo con el Netcompany Ineos Grenadiers

La llegada al Ineos representa una oportunidad para el corredor colombiano de integrarse a una estructura reconocida dentro del pelotón internacional. La escuadra británica ha contado con varios ciclistas nacionales a lo largo de su historia, por lo que Tejada también se sumará a una tradición que ha dejado huella en el ciclismo colombiano.

El huilense espera que esta nueva experiencia le permita comenzar con buenas sensaciones y encontrar rápidamente su lugar dentro del equipo. La adaptación a los métodos de trabajo, la planificación de la temporada y las oportunidades que tenga en las competencias serán aspectos importantes para definir sus objetivos deportivos.

Las expectativas de Harold Tejada para la nueva temporada

Uno de los propósitos del colombiano será aprovechar el cambio para empezar de la mejor manera posible, tanto en su preparación como en las primeras competencias del calendario. Tejada confía en que esta nueva etapa pueda convertirse en un impulso para continuar sumando resultados y aspirar a objetivos mayores.

Por ahora, el sueño de ganar una etapa del Tour de Francia se mantiene como una de sus grandes motivaciones. Con el Netcompany Ineos, Harold Tejada buscará escribir un nuevo capítulo de su carrera y aprovechar las oportunidades que le ofrezca una de las estructuras más reconocidas del ciclismo mundial.

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