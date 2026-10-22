Hormiga González marca su segundo gol en la Europa League y da el triunfo al Olympiacos
El delantero mexicano entra de cambio en la segunda parte y mete el único gol del partido de la jornada 3
Armando González está demostrando en la cancha que merece más minutos en el Olympiacos. No ha sido titular de manera habitual desde el cambio de entrenador, pero el jueves anotó su segundo gol en la Europa League, entrando de cambio en el segundo tiempo para marcar el único tanto en la victoria 1-0 del equipo griego ante el Sparta Praga.
El jugador formado en las Chivas ingresó al minuto 62, cuando el partido se encontraba 0-0. Imanol le mandó a la cancha en busca de la tercera victoria en la fase de grupos para el Olympiacos y el mexicano tardó 16 minutos en romper el cero.
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Al minuto 78, el equipo griego llevó el balón por banda derecha. Pedersen se quitó a un rival para meter un centro ‘con la mano’ que Hormiga remató de cabeza a contrapié del portero para abrir el marcador.
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El delantero mexicano ya se había estrenado en torneos de la UEFA al marcar en la jornada 1 ante el Jagiellonia. El tanto ante el Sparta Praga es su quinto en su temporada de estreno en el fútbol del Viejo Continente.
Los goles de Hormiga González con el Olympiacos
- Fase de grupos Copa de Grecia: AE Larisa 0-1 Olympiacos (ganaron 0-4)
- Fase de grupos Copa de Grecia: Olympiacos 1-0 vs Volos (ganaron 3-2)
- Fase de grupos Copa de Grecia: Olympiacos 2-0 vs Volos (ganaron 3-2)
- Jornada 1 Europa League: Olympiacos 1-1 Jagiellonia (ganaron 2-1)
- Jornada 3 Europa League: Olympiacos 1-0 Sparta Praga
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Hormiga ya había dado un aviso al minuto 70 ante el Sparta Praga. En una jugada a velocidad también por banda derecha, el mexicano no alcanzó a llegar a rematar un centro de Gelson Martins que cruzó lentamente toda el área.
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La victoria deja al Olympiacos en la parte alta de la tabla de la Europa League. Tres partidos, tres victorias y nueve puntos para compartir el liderato con el Benfica, el Bayer Leverkusen y el Ferencvaros, aunque el equipo de Armando González tiene peor diferencia de goles.
¿Más minutos para Hormiga?
Imanol Alguacil debutó como entrenador del Olympiacos el 12 de septiembre. Hormiga González fue titular en los primeros dos partidos, tras lo cual fue cambio en cuatro ocasiones y en el duelo ante el Panathinaikos no jugó. Tiene dos goles desde el cambio de entrenador en su equipo:
- 12 septiembre | Jornada 4 Liga de Grecia vs Creta | TITULAR | 67 minutos
- 16 septiembre | Jornada 1 Europa League vs Jagiellonia | TITULAR | 62 minutos | 1 GOL
- 20 septiembre | Jornada 5 Liga de Grecia vs Levadiakos | SUPLENTE | 14 minutos
- 11 octubre | Jornada 6 Liga de Grecia vs Panathinaikos | NO JUGÓ
- 15 octubre | Jornada 2 Europa League vs Marsella | SUPLENTE | 23 minutos
- 18 octubre | Jornada 7 Liga de Grecia vs Panetolikos | SUPLENTE | 10 minutos
- 22 octubre | Jornada 3 Europa League vs Sparta Praga | SUPLENTE | 28 minutos)| 1 GOL