El peor registro del año para Municipal

Los ‘escarlatas’ llevan cinco partidos sin ganar.

Los Rojos tienen la mira en el inicio del torneo | X: @Rojos_Municipal

Por primera vez en lo que va del año, incluyendo Torneo Clausura, Copa Centroamericana y Torneo Apertura, el equipo de Municipal llega a cinco partidos seguidos sin victorias. Lejos de suponer un drama, ya que por un lado resulta una auténtica proeza el registro, no deja de ser la marca más negativa del equipo, que para el caso se produce en medio de un presente que amenazaría el objetivo de clasificarse primero o segundo en la tabla de posiciones.

Luego de superar el pasado 24 de septiembre a Suchitepequéz, igualó contra Antigua y Marquense, perdió frente a Cobán Imperial, e igualó luego contra Guastatoya y Deportivo Mixco. En ese escenario es que los de Mario Acevedo tendrán ahora la dura misión de enfrentarse ante el siempre difícil Xelajú MC en calidad de visitante, rival de peso que siempre lo complica.

A eso hizo referencia Acevedo en conferencia de prensa luego de la igualdad ante Mixco: “Si vos lo ves negativo, está bien, cinco (partidos) sin ganar”, contestó en una entrevista con Bendito Futbol GT. El técnico sostuvo que Municipal solo había perdido dos partidos en seis meses y recordó que su equipo les quitó el invicto a Mixco y Xelajú. Con esos argumentos, defendió el balance de su gestión ante el cuestionamiento por la falta de victorias.

MÁS INFORMACIÓN: Municipal no puede con Mixco y deja escapar la oportunidad de ser líder

Para el entrenador, la propuesta de Municipal sigue ofreciendo razones para confiar en una recuperación. “El trabajo se ve, la propuesta se mira, no hay que volverse loco en ningún momento, porque aquí lo único que nos saca adelante es el trabajo”, aseguró. Acevedo destacó que sus jugadores continúan buscando el arco rival y mantienen la disposición para competir.

Es por esto que el equipo de Municipal no está en mal momento desde lo general, cabe señalar que en esta, su peor crisis de resultados en el año, está segundo con 27 unidades y continúa dependiendo de sí mismo para clasificarse a las fases finales, y para ser al menos uno de los segundos que dan pasaje directo a las semifinales del torneo local.

El caso es que Municipal ha puesto su vara tan alto que de repente, se convierte en crisis el hecho de que lleve cinco partidos sin victorias, de los cuales perdió apenas uno. Qué quedaría para el resto, y ni hablar de lo que ocurre en la orilla de su clásico rival, Comunicaciones, que marcha en los últimos lugares y en medio de una crisis tremenda de resultados.

Xelajú y Comunicaciones, las próximas pruebas de Municipal

El calendario ofrece dos compromisos de peso para intentar cortar la racha: Xelajú en la jornada 16 y el clásico ante Comunicaciones en la 17. Después llegarán San Pedro, Aurora, Malacateco, Antigua y Suchitepéquez. El enfrentamiento directo con los actuales líderes, previsto para la fecha 21, también forma parte de un cierre en el que Municipal todavía puede recuperar terreno.

Acevedo mantiene la confianza en el funcionamiento y en la respuesta de sus jugadores. Los próximos partidos permitirán comprobar si esa propuesta que defiende se traduce en una mejor cosecha de puntos. Municipal sigue cerca del primer lugar, pero necesita volver a ganar para sostener su pelea por el liderato.

por Taboola

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