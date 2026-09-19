¡Baja sensible! Richard Carapaz no irá al Mundial de Ciclismo por complicaciones de salud

El ciclista ecuatoriano anunció que no correrá el certamen orbital para priorizar su recuperación.

Richard Carapaz en el Tour de Francia 2026 | Jeff PACHOUD / AFP

El maillot Arcoíris es el gran sueño en Montreal, Canadá, entre el 20 y 27 de septiembre. Cerrando el calendario de grandes certámenes del ciclismo, el Mundial es la última gran competición, donde cada protagonista defenderá los colores de su país. Latinoamérica llevará una amplia gama de pedalistas, aunque hay bajas sensibles que no estaban en los planes.

Así como Egan Bernal se bajó de la aspiración por competir en suelo canadiense, los temas físicos cobran la presencia de Richard Carapaz. El ecuatoriano se perfilaba como un gran favorito para darse la revancha en esta competencia, donde le ha sido esquiva la posibilidad de pelear por el título.

Richard Carapaz no estará en el Mundial

Recién consagrado como líder de la montaña en el último Tour de Francia, comunicó a sus seguidores en redes sociales que no irá al Mundial. Lo argumentó por “complicaciones de salud”, que fueron anunciadas a la Federación Ecuatoriana. La decisión se basa principalmente en “evitar riesgos mayores” para el referente de 33 años.

“Como atleta de alto rendimiento, mi deseo siempre ha sido dar lo mejor de mí y representar con orgullo los colores de Ecuador. Sin embargo, tras una evaluación detallada y siguiendo las estrictas recomendaciones médicas y la decisión conjunta con mi equipo de rendimiento, se determinó que lo más responsable es priorizar mi salud y enfocarme en una pronta recuperación para evitar riesgos mayores en mi carrera”, subrayó la ‘Locomotora’ en el comunicado.

“Agradezco a la Federación por la convocatoria, a mi equipo técnico y a toda la afición por su comprensión y respaldo en este momento. Deseo el mayor de los éxitos a toda la delegación tricolor que nos representará en esta competencia. Continuaré con mi tratamiento para regresar lo antes posible a los entrenamientos. Gracias por sus muestras de afecto y por estar siempre presentes”, concluyó.

Comunicado oficial: Montréal 2026. pic.twitter.com/APMSccoYN7 — Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) September 19, 2026

A Carapaz le pasó factura el desgaste de lo que fue el Tour de Francia y la Vuelta a España. Su temporada concluyó de manera positiva, a pesar de no participar en el Mundial, firmando el cuarto lugar en la ronda ibérica que culminó hace una semana. Posiblemente la instrucción del EF Education-EasyPost será que continúe reponiéndose en aras de retornar a las clásicas del próximo año.

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Actualmente, el sudamericano ocupa la posición °10 del ranking UCI. Escaló varios lugares después de lograr sus buenas actuaciones en los últimos meses. Aunque Ecuador sufrirá su ausencia, de igual modo estarán en el ruedo Jhonatan Narváez y Jéfferson Cepeda formando parte de la delegación.

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