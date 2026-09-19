Santiago Gimenez en vivo: horario y donde ver el Porto vs Benfica de la jornada 7 de la Liga de Portugal 2026

El delantero mexicano podría ver acción en el clásico de la liga lusa ante Las Águilas del Benfica

Sigue a Santiago Gimenez en el clásico ante Benfica. | Claro Sports.

Tenemos clásico en Portugal… con sazón mexicano. El Porto recibe este domingo 20 de septiembre al Benfica, su máximo rival en el marco de la jornada 7 de la Primeira Liga Portuguesa en su temporada 2026-2027.

Bajo este contexto, Santiago Gimenez, delantero mexicano que acaba de sumarse a la disciplina del cuadro de Los Dragones, espera tener minutos en lo que sería su primer clásico de la Liga de Portugal, luego de participar en otros de la Eredivisie con el Feyenoord y en la Serie A con el Milan.

Hasta antes del inicio del encuentro el llamado Chaquito acumula tres encuentros con Los Dragones: dos de liga y uno de Champions League. De hecho, en su último encuentro ante Casa Pía volvió a marcar gol, su primero en casi un año.

Así que Santiago Gimenez es el ingrediente adicional que le va a poner sabor mexicano a un partido histórico de Portugal y de las grandes ligas del Viejo Continente, al cual, el Porto arriba como líder de la clasificación con 18 puntos de 18 disputados (seis encuentros ganados), mientras que el Benfica acumula 16 unidades (cinco victorias y un empate).

¿Cuándo y a qué hora juega Santiago Gimenez en la jornada 7 de la Liga de Portugal 2026?

Santiago Gimenez podría tener actividad en el Clásico de Portugal este domingo 20 de septiembre en punto de las 13:30 horas, tiempo del Centro de México.

Fecha: Domingo 20 de septiembre del 2026

Domingo 20 de septiembre del 2026 Horario: México 13:30 horas | Colombia: 14:30 horas | Argentina: 16:30 horas | Centroamérica: 13:30 horas | Estados Unidos: 15:30 horas (ET), 12:30 horas (PT).

México 13:30 horas | Colombia: 14:30 horas | Argentina: 16:30 horas | Centroamérica: 13:30 horas | Estados Unidos: 15:30 horas (ET), 12:30 horas (PT). Dónde ver: A través de Claro Sports.

¿Quién transmite en vivo el partido del Porto y dónde ver a Santiago Gimenez en la Liga de Portugal?

Podrás seguir el juego de Santiago Gimenez con el Porto ante el Benfica a través de la multiplataforma de Claro Sports:

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Descarga la app oficial para dispositivos mediante Google Play o App Store. Smart TV y streaming: También estará disponible mediante plataformas como Claro Video y canales de Prime Video.

También estará disponible mediante plataformas como Claro Video y canales de Prime Video. Asimismo se podrán ver en Claro Sports en México a través de los operadores de televisión Totalplay y Dish.

Antecedentes del Porto vs Benfica en la Liga de Portugal

El Clásico de Portugal, conocido en dicho país como O Clássico, mide a dos de los tres grandes conjuntos de la Primeira Liga. El historial entre estos dos conjuntos favorece de manera ligera al cuadro de Los Dragones con 103 victorias por 93 de Las Águilas y 64 empates en 260 duelos.

MÁS INFORMACIÓN: Néstor Araujo reconoce errores en América y busca un nuevo comienzo en Portugal

Estos fueron sus últimos resultados entre sí:

Benfica 2-2 Porto | Primeira Liga | 7 marzo 2026

Porto 1-0 Benfica | Copa de Portugal | 13 enero 2026

Porto 0-0 Benfica | Primeira Liga | 4 octubre 2025

Porto 1-4 Benfica | Primeira Liga | 5 abril 2025

Porto 5-0 Benfica | Primeira Liga | 2 marzo 204

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 7 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

De acuerdo con la página especializada, caliente.mx, los momios para el partido entre el Porto donde juega el mexicano Santiago Gimenez y el conjunto del Benfica son los siguientes:

Porto: +162, empate +240 y Benfica +162

Lo que significa que no hay un favorito marcado ya que si apuestas $1,000 pesos por Porto o Benfica ganarías $2,620. Si decides irte por el empate podrías obtener: $3,400.

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