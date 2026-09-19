Nottingham Forest vs Coventry City, en vivo la Premier League 2026-27: resultado y goles de la jornada 5
Los Reds buscan dar el salto hacia las plazas europeas y reciben a un cuadro recién ascendido que todavía no suma.
¿A qué hora inicia Nottingham Forest vs Coventry City hoy, 19 de septiembre de 2026?
El duelo se realizará en el City Ground de Nottingham este sábado a partir de las 5:30 p.m. locales. Las personas que están en el continente americano deben realizar una resta de horas de acuerdo con su zona.
- México: 10:30 a.m.
- Colombia: 11:30 a.m.
- Estados Unidos (Washington D.C.): 12:30 p.m.
- Centroamérica (Costa Rica): 10:30 a.m.
- Argentina: 1:30 p.m.
Alineaciones de Nottingham Forest vs Coventry City para la jornada 5, al momento
Nottingham Forest: Matz Sels; Jair, Ousmane Diomande, Murillo; Daniel Muñoz, Saver Schlager, James McAtee, Neco WIlliams; Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White y Liam Delap. DT: Oliver Glasner.
Coventry City: Carl Rushworth; Ethan Pinnock, Bobby Thomas, Stephen Mfuni; Frank Onyeka, Caleb Yirenkyi, Matt Grimes, Jay Dasilva; Jack Rudoni, Ephron Mason-Clark y Brandon Thomas-Asante. DT: Frank Lampard.
¿Dónde ver Nottingham Forest vs Coventry City en vivo? Canales de TV y streaming online
No hay una sola cadena que transmita para todo el continente, sino que la distribución de señales va de acuerdo con el país. Los televidentes deben revisar las guías de programación de los cableoperadores y servicios de streaming.
- México: Max.
- Colombia: ESPN y Disney+.
- Estados Unidos: NBC, FuboTV y Peacock.
- Centroamérica: Max.
- Argentina: ESPN y Disney+.