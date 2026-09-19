Barcelona encamina la renovación de Raphinha hasta 2030

El director deportivo del Barcelona confirmó también avances para ampliar los contratos de Marc Bernal y Xavi Espart tras el cierre del mercado

Deco confirma avances para renovar a Raphinha, Bernal y Xavi Espart. | Reuters

El Barcelona trabaja en la continuidad de Raphinha, Marc Bernal y Xavi Espart. Deco, director deportivo del club, confirmó que los tres casos forman parte de las renovaciones que prepara la institución después del mercado de fichajes de la temporada 2026-27.

“La renovación de Raphinha hasta 2030 está encaminada, y también las de Marc Bernal y Xavi Espart”, señaló Deco este sábado. El dirigente también reiteró que el club mantendrá su objetivo deportivo y el espacio para futbolistas formados en La Masia.

En el caso de Raphinha, la intención es ampliar dos temporadas su contrato actual, que concluye el 30 de junio de 2028. Reportes indican que el acuerdo se cerró durante la tarde del viernes y que el brasileño quedaría vinculado con el Barcelona hasta 2030. El anuncio oficial del club todavía debe completar el proceso correspondiente.

El atacante ya había expresado un día antes su intención de continuar. En una entrevista con RAC1 explicó que piensa renovar y que contempla terminar su carrera en el Barcelona. El brasileño recordó que cuando firmó hasta 2028 no sabía cuál sería su situación física al llegar a los 30 o 31 años, pero su panorama cambió tras sus últimas temporadas con el equipo.

Marc Bernal y Xavi Espart, los otros contratos en la agenda del Barcelona

Marc Bernal tiene contrato hasta junio de 2029. El mediocampista firmó esa extensión en septiembre de 2025 después de regresar de la lesión de rodilla que lo mantuvo más de un año fuera de las canchas. El Barcelona fijó desde 2024 una cláusula de rescisión de 500 millones de euros para el futbolista formado en La Masia.

La situación de Xavi Espart parte de un acuerdo hasta el 30 de junio de 2028. El jugador renovó en agosto de 2025 por tres temporadas, cuando aún pertenecía a las categorías de formación. Desde entonces dio el salto al primer equipo y en la campaña 2026-27 ya aparece con dorsal de la plantilla principal.

Las operaciones de Bernal y Espart estarían sujetas a trámites administrativos que el Barcelona espera resolver durante la próxima semana. En ambos casos, el club busca adaptar sus contratos al papel que ocupan dentro del proyecto del primer equipo.

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Deco mantiene a La Masia dentro del proyecto deportivo

Las renovaciones forman parte de una línea de trabajo que Deco explicó tras el cierre del mercado. El director deportivo busca reducir la distancia entre el Barça Atlètic y el primer equipo, con una metodología que facilite el paso de futbolistas de las categorías inferiores hacia la plantilla que compite en LaLiga y Champions League.

Deco también señaló que jugadores procedentes del filial que después dejaron el club representaron 87 millones de euros en ingresos. De acuerdo con los datos expuestos por el dirigente, el Barcelona destinó 181 millones a incorporaciones durante el último mercado y recibió 72 millones por operaciones de salida.

El siguiente paso será completar la documentación y comunicar las condiciones de los acuerdos. Por ahora, Raphinha apunta a quedar vinculado hasta 2030, Bernal ya tiene contrato hasta 2029 y Espart hasta 2028, aunque estos dos últimos esperan una nueva adecuación de sus respectivos vínculos.

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