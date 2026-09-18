Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo 2026: horario y dónde ver en vivo la contrarreloj élite varonil

El ciclista mexicano participa en su primera carrera en Canadá. Conoce el día, horario y perfil de la ruta para la contrarreloj individual

¿Cuándo corre Isaac del Toro en el Mundial de ciclismo 2026? | Claro Sports

Isaac del Toro va por el maillot arcoiris a Montreal, buscando coronarse como campeón en las dos pruebas en las que participará en la 33a edición del Mundial de ciclismo, que comienza este fin de semana en territorio canadiense.

El ciclista mexicano participará en dos pruebas de élite varonil, en un Mundial que queda abierto porque uno de los mejores ciclistas de la historia, Tadej Pogacar, no participará por lesión en Canadá, por lo que queda vacante el título que ganó el esloveno en 2025, en una prueba en la que Isaac quedó séptimo.

Antes de ir a la prueba de ruta, Isaac del Toro participará en la contrarreloj individual este domingo 20 de septiembre, en punto de las 10:45 horas, tiempo del centro de México, en un circuito en Montreal en el que Remco Evenepoel defenderá el título del año anterior.

¿Cuándo compite Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo en Ruta 2026?

La contrarreloj individual del domingo 20 de septiembre será la primera de dos pruebas que tendrá Isaac del Toro en el Mundial. También participará en la carrera de ruta élite varonil, programada para el siguiente domingo 27 de septiembre.

Ruta élite varonil | Domingo 20 de septiembre | 10:45 a.m. CDMX

Ruta élite varonil | Domingo 20 de septiembre | 07:00 a.m. CDMX

¿Qué es la prueba de contrarreloj élite masculina donde compite Isaac del Toro?

La contrarreloj individual del Mundial de ciclismo 2026 es una carrera de menor distancia que en en la prueba de ruta. Participan 65 ciclistas de diversas nacionalidades para encontrar al que termine, en solitario, con el menor tiempo en el trayecto de 39.9 km. México tiene a dos participantes: Isaac del Toro y Edgar Cadena.

La contrarreloj domingo 20 de septiembre, comenzando en punto de las 10:45 horas, tiempo del centro de México, con un recorrido alrededor del río St. Lawrence en Montreal.

El mapa de la contrarreloj varonil del Mundial ciclismo 2026|Cortesía Montreal 2026 Perfil de la contrarreloj varonil del Mundial ciclismo 2026| Cortesía Montreal 2026

¿Dónde es el Mundial de ciclismo en ruta 2026, cuántas pruebas tiene y quiénes participan?

El domingo 20 de septiembre es el primer día del Mundial, que incluye 13 eventos. Hay dos modalidades principales: contrarreloj y ruta para tres categorías (élite, junior y sub 23), además de una prueba de contrarreloj por equipos relevo mixto. Cerca de 1,000 atletas de 75 países distintos participan en esta justa, incluyendo a la delegación mexicana, que contará con 27 ciclistas.

Este es el calendario de las 13 pruebas del Mundial de Canadá:

Domingo 20 de septiembre: Contrarreloj individual élite femenil Contrarreloj individual élite varonil

Lunes 21 de septiembre Contrarreloj individual sub 23 femenil Contrarreloj individual sub 23 varonil

Martes 22 de septiembre Contrarreloj por equipos, relevo mixto Contrarreloj individual junior femenil Contrarreloj individual junior varonil

Miércoles 23 de septiembre Entrenamiento prueba de ruta

Jueves 24 de septiembre Ruta sub 23 femenil Ruta junior varonil

Viernes 25 de septiembre Ruta junior femenil Ruta sub 23 varonil

Sábado 26 de septiembre Ruta élite femenil

Domingo 27 de septiembre Ruta élite varonil



¿Quién transmite en vivo el Mundial de Ciclismo en Ruta 2026 y dónde ver por TV y online?

El Mundial de ciclismo lo podrás seguir en México por la señal de ESPN y Disney+, además de que en Claro Sports tendrás el seguimiento minuto a minuto online de las carreras de Isaac del Toro en Canadá.

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