Egan Bernal se baja del Mundial de ciclismo: Wilmar Paredes ocupará su lugar

Colombia afrontará el Mundial de Ruta 2026 con Nairo Quintana como gran protagonista tras la baja de Egan Bernal. Conozca la nómina y el exigente recorrido de 273,7 kilómetros en Montreal.

Egan Bernal, pedalista colombiano | REUTERS.

A diez días del inicio del Campeonato Mundial de Ruta UCI 2026, Colombia recibió una noticia de última hora. Claro Sports conoció que, el ciclista Egan Bernal declinó su participación en el certamen orbital, que se llevará a cabo entre el 20 y el 27 de septiembre en Montreal, Canadá.

La ausencia del corredor del Netcompany Ineos representa una baja importante para la delegación colombiana, que afrontará una de las grandes citas del calendario internacional. Bernal había sido contemplado entre los corredores llamados a defender los colores nacionales en un recorrido que promete exigir al máximo a los especialistas.

Wilmar Paredes, el reemplazo de Egan Bernal

Ante la ausencia del zipaquireño, el encargado de ocupar su lugar será el antioqueño Wilmar Paredes, corredor del Team Medellín-EPM. El ciclista se sumará a una nómina que tendrá como uno de sus grandes protagonistas a Nairo Quintana, quien vivirá en territorio canadiense una jornada especialmente emotiva.

Para Quintana, el Mundial de Montreal tendrá un significado especial, pues será su última competencia como ciclista profesional. El campeón del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España 2016 pondrá punto final a una carrera histórica, marcada por grandes triunfos y por haber llevado el nombre de Colombia a lo más alto del ciclismo mundial.

Santiago Buitrago y más figuras completan la nómina

Además de Quintana y Paredes, Colombia contará con Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita y Brandon Rivera. Se trata de un grupo con experiencia internacional y capacidad para asumir diferentes roles dentro de una carrera que, por su distancia y desnivel, exigirá una estrategia precisa.

La dirección deportiva del combinado nacional estará a cargo del seleccionador David Vargas, quien tendrá la responsabilidad de definir la estrategia y conducir al equipo durante el campeonato. La presencia de corredores con diferentes características le permitirá a Colombia contar con alternativas para afrontar los distintos momentos de la prueba.

Un Mundial exigente en Montreal

Montreal volverá a ser escenario de un Campeonato Mundial de Ruta más de cinco décadas después de la edición de 1974. La ciudad canadiense recibirá nuevamente a los mejores especialistas del planeta, en una competencia que tendrá como uno de sus grandes atractivos un trazado diseñado para favorecer una carrera de enorme desgaste.

La prueba de élite masculina se disputará el domingo 27 de septiembre, sobre una distancia de 273,7 kilómetros y un acumulado de 3.803 metros de desnivel positivo. Con estas características, la carrera apunta a convertirse en una de las más exigentes del calendario y pondrá a prueba la resistencia, la estrategia y las piernas de los corredores.

Colombia llegará así a Montreal con una nómina renovada tras la baja de Egan Bernal, pero con nombres de peso como Nairo Quintana, Santiago Buitrago y Harold Tejada. Para el ciclismo nacional será, además, una cita cargada de simbolismo por la despedida de Quintana, quien buscará cerrar su trayectoria profesional representando una vez más a Colombia en el escenario mundial.

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