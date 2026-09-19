Brighton vs Arsenal en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 5

¡¡¡BUENOS DÍAS!!!

El Arsenal visita al Brighton este sábado 19 de septiembre de 2026 en uno de los partidos de la jornada 5 de la Premier League. El encuentro se disputará en el American Express Stadium, casa de las Gaviotas, con los Gunners en el primer lugar de la clasificación después de cuatro fechas.

El equipo dirigido por Mikel Arteta suma 12 puntos tras ganar sus primeros cuatro partidos de liga. Su presentación anterior terminó con triunfo 2-0 ante Sunderland. Brighton, por su parte, llega después de vencer 5-0 al Coventry City y suma siete unidades.

El encuentro también marca la visita del vigente campeón de la Premier League a Brighton. El club local programó actividades por su 125 aniversario alrededor de este partido, que coincide con la celebración de su primer encuentro oficial, disputado en septiembre de 1901. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.