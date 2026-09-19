Brighton vs Arsenal en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 5
No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde la cancha del American Express Stadium
¿Dónde ver el Brighton vs Arsenal en vivo? Canales de TV y streaming online
Los aficionados en México podrán seguir el Brighton vs Arsenal en vivo por HBO Max/Max, plataforma que tiene programada la transmisión del encuentro a las 08:00 horas, mientras que en Claro Sports les llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
Alineaciones del Brighton vs Arsenal para la jornada 5, al momento
Ambos técnicos echarán mano de sus mejores hombres disponibles para este partido de la jornada 5 de la Premier League.
Brighton: Bart Verbruggen, Ferdi Kadıoğlu, Luka Vušković, Pascal Struijk, Olivier Boscagli, Chema Andrés, Yasin Ayari, Diego Gómez, Pascal Groß, Maxim De Cuyper y Charalampos Kostoulas.
Arsenal: David Raya, Jurriën Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Declan Rice, Bruno Guimarães, Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Christos Tzolis y Kai Havertz.
¿A qué hora inicia el Brighton vs Arsenal hoy 19 de septiembre de 2026?
El partido entre Brighton y Arsenal comenzará a las 08:00 horas, tiempo del centro de México, este sábado 19 de septiembre. En Inglaterra, el inicio está programado para las 15:00 horas en el American Express Stadium. La Premier League incluyó el encuentro dentro de la cartelera del sábado correspondiente a la quinta jornada de la temporada 2026-27. Brighton jugará como local, mientras que Arsenal afrontará otro compromiso fuera de casa después de su visita al Sunderland.
¡¡¡BUENOS DÍAS!!!
El Arsenal visita al Brighton este sábado 19 de septiembre de 2026 en uno de los partidos de la jornada 5 de la Premier League. El encuentro se disputará en el American Express Stadium, casa de las Gaviotas, con los Gunners en el primer lugar de la clasificación después de cuatro fechas.
El equipo dirigido por Mikel Arteta suma 12 puntos tras ganar sus primeros cuatro partidos de liga. Su presentación anterior terminó con triunfo 2-0 ante Sunderland. Brighton, por su parte, llega después de vencer 5-0 al Coventry City y suma siete unidades.
El encuentro también marca la visita del vigente campeón de la Premier League a Brighton. El club local programó actividades por su 125 aniversario alrededor de este partido, que coincide con la celebración de su primer encuentro oficial, disputado en septiembre de 1901. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.