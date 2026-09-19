Campeonato Nacional Liga Telmex Telcel de Béisbol 2026, en vivo el juego 3: jornada 1 categoría 13-14 años

Sigue la acción de la Liga Telmex Telcel en la multiplataforma de Claro Sports

El Campeonato Nacional de la Liga Telmex Telcel de Béisbol 2026 continúa con el Juego 3 de la jornada 1, dentro de la categoría 13-14 años. Jóvenes peloteros de distintos estados del país siguen su camino en una competencia que reúne a algunos de los principales talentos del béisbol formativo mexicano y busca impulsar su desarrollo deportivo.

No te pierdas cada lanzamiento, turno al bat y jugada del Campeonato Nacional de la Liga Telmex Telcel de Béisbol 2026, con la cobertura de una competencia enfocada en las nuevas generaciones del béisbol nacional.

Las acciones del segundo juego de la primera jornada podrán seguirse a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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